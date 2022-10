Elena López rompe estigmas sociales en ‘El Agua’: «No hay igualdad ni en el cine ni en la sociedad»

La cinta invita al público «a pensar en sus abuelas y madres y en los relatos que se han contado tradicionalmente»

La directora Elena López Riera ha dirigido su primer largometraje, ‘El Agua’, que se estrena en los cines el próximo 4 de noviembre, y ha lamentado que, a pesar de que cada vez son más las mujeres que dirigen películas y obtienen importantes premios, todavía «no hay igualdad en el cine» pero añade que tampoco «en la sociedad».

«Se han avanzado cosas pero aún queda mucho trabajo que hacer en el mundo del cine. Aunque el cine es parte de la sociedad, por lo que es un problema más grande», ha asegurado, en declaraciones a Europa Press.

López Riera ha señalado que los cambios para evitar dichas situaciones se deben realizar socialmente y no solo en el sector audiovisual. «Me preocupa que los salarios no sean iguales entre hombres y mujeres, me gustaría que hubiesen más mujeres profesionales que no tengan que compatibilizar o sacrificar una jornada laboral con una jornada de crianza«, ha afirmado.

Con su primer largometraje, pretende invitar a la gente a pensar en sus abuelas y madres y en los relatos que se han contado tradicionalmente. «Me gustaría que pensasen en esas voces que han quedado relegadas en los márgenes y que no están en los grandes rasgos de la historia», ha apuntado.

La directora ha contado con la debutante actriz, Luna Pamies, quien protagoniza una historia que rompe los estigmas sociales que se han transmitido de generación en generación en Orihuela (Alicante), a causa de la mitología que hay en la zona en torno al agua, y cuenta con testimonios documentales de diferentes mujeres que cuentan la leyenda local de una novia que fue seducida y abducida por el río Segura.

«Todo se basa en estigmas, en historias que no están comprobadas y en el miedo de ser diferente y salir de los cánones que marcan la sociedad» , ha explicado López Riera, que ha remarcado que su película «propone pensar en por qué las historias se han contado de una manera e invita a reescribir esas historias».

«SE TE METE EL AGUA DENTRO»

Durante la película, una de las frases más repetidas que se dicen a la joven Pamies es «que se te mete el agua dentro» y ello provoca que las mujeres huyan de esa localidad.

Todos estas historias, como ha confesado la directora, surgen de unas riadas que ocurrieron en 1987 en Orihuela, que registraron, según el medio local ‘Vega Baja Digital’, 316 litros por metro cuadrado en 24 horas. Sin embargo, la DANA de 2019 fue «lo que afloró» el nacimiento de la película.

«Intento abordar las tradiciones de Orihuela, de donde yo me fui joven pero no paro de volver. Es una relación de amor y odio. Me baso en esa mitología y literatura popular y así nace el guión. Pero realmente, cuando pasa la DANA, es lo que aflora todo para que yo haga esta cinta», ha explicado.

COSIFICACIÓN DE LA MUJER

López Riera ha recordado que, en su caso, la historia fantástica se la contó su abuela, ha destacado que el relato «va más allá de ser verdad o mentira» y ha señalado que «cristaliza» sentimientos y pensamientos que existen en la localidad alicantina, como la cosificación de la mujer o el miedo al agua que atemoriza a las mujeres.

«Es una película con un mensaje que tiene que ver con el feminismo, el machismo y temas sociales. He intentado hacer algo diferente«, ha subrayado.

‘El Agua’, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, ha ganado el premio a la mejor película en el Festival de cine español de Toulouse (Francia), y cuenta con un elenco de actores no profesionales, salvo la participación de Bárbara Lennie y Nieve de Medina.

«Soñaba con una acogida tan buena porque cuando haces una película sueñas alto pero a la vez era realista y sé lo difícil que es. No me lo esperaba, hasta el momento la acogida ha sido muy buena y espero que el público también muestre su apoyo», ha sentenciado.