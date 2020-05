Enrique Ponce: «Hay mucha gente en el Gobierno a la que le gustan los toros pero no dan la cara»

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) –

El torero y empresario Enrique Ponce ha lamentado la falta de igualdad que existe respecto al toreo en el mundo de la cultura y ha criticado la ausencia de la tauromaquia entre las medidas de apoyo a la cultura con motivo de la crisis por la Covid-19, por lo que pide «respeto» hacia la «tradición de un pueblo».

«Hay mucha gente dentro del Gobierno a la que le gustan los toros, me consta y los conozco, pero no quita para que no den la cara y este Gobierno no la está dando en absoluto», ha lamentado el torero durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha lamentado que le mundo del toreo se siente «discriminado» ante la falta de ayudas concretas para el sector taurino.

En cualquier caso, Ponce ha precisado que «el toreo no entiende de políticas» y ha señalado que «a una plaza asiste todo tipo de gente, de ideologías y de posición social». «Estamos hartos de esa discriminación que tenemos en una parte por la política, cuando de toda la vida el toreo ha sido apolítico, han sido partidarios de los toros parte de la izquierda o la derecha más radiclal», ha agregado.

Uno de los defensores públicos del toreo es el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien, tal y como ha recordado Ponce, «ha dado la cara por el mundo del toro por lo que aporta». «Al que le guste que vaya y al que no que no vaya. El toreo mueve mucha en la parte económica y en la ecológica, porque el toro de lidia desaparecería de no ser por las corridas», ha resaltado.

«Estamos cansados de que se ponga en entredicho que el toreo forma parte de la cultura», ha manifestado Ponce, quien ha reconocido estar «cansado» de defender «la parte cultural que tiene el mundo del toro». «El toreo forma parte de la cultura de nuestro país, aunque no les guste», ha resaltado, por lo que exige que se trate al sector «con la misma igualdad» que al resto de la cultura.

El sector taurino ha solicitado una reunión con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y confía en que desde su departamente se van a atender sus peticiones porque «son de sentido común». «No pedimos ninguna barbaridad, demasiado pacientes hemos ido», ha resaltado.

Los toreros están «comprometidos y concienciados», según ha resaltado, y están «abiertos» a la reducción de aforo, pero critica que en el cine, por ejemplo, la distancia sea de un metro y medio y en las corridas de toros se amplíe a nueve metros, al tiempo que destaca que el toreo es uo de los espectáculos «con más asistencia de público» y de los que «más dinero mueve».

En este sentido, ha destacado que la afición taurina es «gente modélica» que cumpliría «todas las medidas de seguridad a rajatabla» y que «no montaría ningún espectáculo» porque tienen «valores y sentido común».

En cualquier caso, Ponce ha destacado que el mundo del toro está apoyando las medidas aprobadas en la crisis del coronavirus hasta que se pueda volver porque «lo más importante son las vidas que se han perdido en el país y las que se pueden seguir perdiendo». «El toreo es solidario como el que más, como siempre lo ha sido ante los problemas sociales», ha defendido Ponce.