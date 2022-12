Es difícil maldecir con sonidos suaves

Los sonidos suaves son aparentemente menos adecuados para una grosera maldición. Un determinado grupo de sonidos aparece con menos frecuencia en las palabrotas, según una serie de estudios publicados en la revista Psychonomic Bulletin & Review. Esto sugiere que estos sonidos son menos vulgares y ofensivos, escriben Shiri Lev-Ari y Ryan McKay, de la Universidad de Londres.

En un estudio piloto, la psicóloga y su colega buscaron primero regularidades en las palabrotas. Para ello, recopilaron expresiones vulgares en cinco lenguas muy diversas: hebreo, hindi, húngaro, coreano y ruso. Hicieron que hablantes nativos y expertos las redujeran a las palabrotas más comunes y groseras. Quedaban más de 100 palabras. A continuación, compararon su estructura fonética con la estructura fonética del vocabulario básico de la lengua respectiva.

De hecho, un grupo de sonidos aparece comparativamente poco en las maldiciones: los «aproximantes». Son sonidos como la «l», la «r», la «w» y la «j», en los que el aire sale suave y uniformemente por el centro de la cavidad bucal, a diferencia, por ejemplo, de las fricativas como la «f», en las que el aire tiene que pasar por un punto estrecho de la boca. Por lo tanto, estas últimas sonarían más ofensivas que las aproximantes, en las que el aire sale de la boca más suavemente, conjeturaron Lev-Ari y McKay.

Pusieron a prueba esta hipótesis. Para ello, inventaron 80 pares de palabras que diferían en un solo sonido y se las presentaron a más de 200 personas con diferentes lenguas maternas: Alemán, árabe, chino, español, finés y francés. Se pidió a los sujetos que valoraran cuál de las dos palabras inventadas tenía más probabilidades de ser una palabrota, por ejemplo «sola» o «sotsa». Las palabras con aproximantes como «sola» solo se consideraron palabrotas en un buen tercio de los casos, las palabras sin aproximantes como «sotsa» en casi dos tercios de los casos.

Las aproximaciones hacen más inofensivas las groserías

En el tercer subestudio, Lev-Ari y McKay analizaron los cambios de sonido de las variantes más inofensivas de 24 maldiciones originalmente más drásticas, por ejemplo «darn» por el original «damn» o «effing» por «fucking». Las aproximaciones eran más frecuentes en las variantes inofensivas que en los originales toscos. Los psicólogos sospechan que esta es también la razón por la que las maldiciones parecían menos ofensivas: Se asociaban simbólicamente con la calma y el confort, e incluso podían ayudar a calmar una situación tensa. Sin embargo, ambos advierten contra la creencia de que se puede desactivar por completo una expresión vulgar con aproximativos y utilizarla sin cuidado.

Las maldiciones parecen vulgares no solo porque se refieren a tabúes como el sexo y las heces, sino también por su sonido, concluyen Lev-Ari y McKay. Es cierto que en algunos idiomas, como el francés, hay muchas palabrotas desagradables que contienen aproximantes. No obstante, los sujetos francófonos también eran más propensos a considerar las pseudopalabras sin aproximantes como maldiciones. Por tanto, la asociación sería universal e independiente de la lengua de cada uno: sería un «patrón universal» de palabrotas.

Christiane Gelitz

Referencia: «The sound of swearing: Are there universal patterns in profanity?». S. Lev-Ari y R. McKay en Psychonomic Bulletin & Review, publicado el 6 de diciembre de 2022.