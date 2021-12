¿Es este colgante de marfil de mamut la joya más antigua que se conserva de Eurasia?

Un colgante de 41.500 años de antigüedad tallado en un trozo de colmillo de mamut lanudo podría ser el ejemplo más antiguo conocido de joyería decorada en Eurasia hecha por humanos, según un equipo de arqueólogos.

El colgante se encontró en la cueva de Stajnia, un refugio rocoso natural en el sur de Polonia. Los resultados de la datación por radiocarbono, publicados en Scientific Reports, sugieren que es miles de años más antiguo que los artefactos decorados de manera similar de otros sitios. Otros objetos encontrados en la cueva de Stajnia incluyen un punzón de 7 centímetros de largo –una herramienta puntiaguda que se usa para hacer agujeros— hecha de un trozo de hueso de caballo.

«Quien hizo los artefactos de Stajnia claramente poseía lenguaje, y la naturaleza de los artefactos en sí nos da una visión fascinante de lo que los creadores pueden haber valorado y su mundo», dice Laura Basell, arqueóloga de la Universidad de Leicester, Reino Unido. «Es razonable sugerir que los caballos y los mamuts fueron realmente importantes en sus vidas y que estos objetos tienen significado en múltiples niveles».

Puntos y agujeros

El colgante de forma ovalada tiene dos orificios perforados y está decorado con al menos 50 marcas de pinchazos más pequeñas que crean una curva en forma de bucle. El verdadero propósito y significado de estos puntos sigue sin estar claro, pero podrían representar un sistema de conteo, observaciones lunares o una forma de llevar la cuenta de la cacería, sugieren los investigadores. El extremo puntiagudo del punzón de hueso de caballo está desgastado, lo que indica un uso extensivo.

La datación por radiocarbono sitúa el trozo de colmillo de mamut utilizado para hacer el colgante entre 41.730 y 41.340 años.

El colgante en sí no podría haber sido mucho más antiguo que su decoración: los colmillos de mamut no se conservaban a menudo en la región debido a las condiciones ecológicas locales. «Un viejo colmillo de mamut no habría sido viable para dar forma al adorno de Stajnia y tallar el motivo punteado», dice Sahra Talamo, química de la Universidad de Bolonia en Italia, quien dirigió el estudio. Se determinó que el punzón tenía unos 42.000 años.

Talamo y sus colegas compararon sus hallazgos con objetos con patrones de puntos similares de sitios arqueológicos en Alemania, Francia, Rusia y el Ártico de Siberia. El colgante de la cueva de Stajnia es unos 2.000 años anterior a otros elementos decorados de manera similar que se encuentran en otros lugares, dice el equipo.

«En comparación con artefactos como la lítica (herramientas de piedra astillada), los hallazgos de este tipo son bastante inusuales», dice Basell. «Las fechas encajan bien con las fechas de los primeros instrumentos musicales conocidos en Europa provenientes de Alemania».

Pero la afirmación del equipo de que el colgante es la joya ornamentada más antigua de Eurasia podría resultar controvertida. Martin Porr, que estudia arqueología de arte rupestre en la Universidad de Australia Occidental en Perth, cree que el colgante es «muy significativo e intrigante», pero dice que los investigadores restringieron sus comparaciones con otros artefactos que han sido decorados con marcas de pinchazos y no incluyó artículos de una antigüedad similar que también podrían haber sido utilizados como joyería. «No es útil ver este objeto en relación con una narrativa de origen de toda una tradición», dice.

«El colgante de Stajnia es el único artefacto decorado de su tipo [que ha sido] fechado directamente con radiocarbono, y la comparación con los otros adornos puntuados muestra que es el más antiguo», dice Talamo. «No sugerimos un origen de este patrón decorativo en Polonia; apoyamos la hipótesis de que decoraciones similares aparecieron de forma independiente en toda Europa.»

Y agrega: «Más investigaciones en Europa central y oriental revelarán nuevos caminos de desarrollo de adornos personales».

Tosin Thompson/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «A 41,500 year-old decorated ivory pendant from Stajnia Cave (Poland)»; S. Talamo et al. en Scientific Reports, vol. 11, 22078, 25 de noviembre de 2021.