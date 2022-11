Ester Expósito ‘reina’ en ‘Venus’, la nueva cinta Jaume Balagueró: «Te llegan menos cosas así que si eres hombre»

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) –

Ester Expósito protagoniza la nueva película de terror de Jaume Balagueró, ‘Venus’, que se estrena en cines el próximo viernes 2 de diciembre, y en la que interpreta a Lucía, una gogó con «mucho carisma» y «mucha personalidad» algo que, para la actriz, «es un personaje que no te encuentras y menos si eres mujer».

«Te llegan menos cosas así que si eres hombre», ha asegurado en una entrevista con Europa Press, en la que ha desvelado que ha cumplido un sueño, protagonizar una película de terror. «Ha sido muy divertido, me encanta el género porque tiene unos códigos muy diferentes al teatro o al cine. Tiene sus propias normas y te da una libertad que difícilmente te da otro género», ha explicado.

La cinta, como ha explicado a Europa Press Jaume Balagueró, nació tras una llamada de Álex de la Iglesia, que produce el film (The Fear Collection’), y trata «una historia muy loca» de Lucía, quien huye de un problema «para meterse en otro peor y se queda atrapada en esos dos mundos».

Estos problemas han supuesto para Expósito «todo un reto» y ha reconocido que el rodaje ha sido «muy intenso y cansado» por el nivel de tensión y nerviosismo que experimenta ‘Venus’. «Mi personaje tiene mucho peso físico y emocional, con un nivel de angustia muy alto y que tiene que ir a más, no puede decaer el ritmo de la película, siempre tenía que estar muy alerta», ha indicado la actriz.

En este sentido, ha añadido que no se ha podido relajar «ni un momento» pero matiza que le gusta «sufrir en los rodajes». «Me gusta eso porque si no me duermo. Ha sido divertido jugar en el género», ha subrayado. En concreto, ha afirmado que su personaje es un «bombón» y ha destacado de ella que «no se deja ser víctima pero a veces también es verdugo».

Para afrontar los momentos de angustia, pelea y violencia extrema, Ester Expósito ha revelado que ha contado con la ayuda de su amiga y actriz Cristina Alcázar (Cuéntame cómo pasó, Gym Tony o El penalti más largo del mundo) para dotar al personaje de Lucía «del mayor número de capas posible». «Tuvimos ensayos de las peleas. Yo he querido preparármelo como el personaje profundo que es. Yo quería que pareciera que era una persona real», ha destacado.

Respecto al trabajo realizado por la actriz, Jaume Balagueró ha recalcado la «pasión y entrega» que Expósito ha depositado y ha reconocido que ha aportado muchas cosas al personaje. «Ester ha sido una apuesta muy buena, tenía la edad, la calidad y la pasión. Además, me gusta mucho como suena su apellido. No podía haber sido Lucia otra persona», ha asegurado.

UNA PELÍCULA «MUY FESTIVALERA»

‘Venus’ se estrenó en el Festival de Sitges el pasado mes de octubre, algo que para el director ha sido «ideal» porque «es un festival de género y Venus es así, además de muy festivalera, divertida y potente».

Las primeras reacciones del público, según Balagueró, fueron muy positivas, como se comprobó por la cantidad de aplausos que surgieron durante la proyección. «La gente creo que disfrutó mucho. Lo vivían de manera muy intensa», ha explicado.

Por último, Expósito ha agradecido la oportunidad de participar en esta película y se ha considerado «afortunada» porque admira tanto a Balagueró como a Álex de la Iglesia, y ha destacado que la película ‘Rec’ le marcó mucho. «Cuando me dijo mi representante que me había llegado un guión, me sentí muy afortunada. Fue algo inesperado pero les admiro mucho y me encanta todo lo que han hecho», ha señalado.