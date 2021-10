Estrella Galicia.- Jorge Drexler: «Hay una generación, los que cumplen 18 años, que no sabemos si van a ir a los conciertos»

FORMENTERA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) –

El cantante y compositor Jorge Drexler, que actuó el pasado sábado en la quinta edición del festival SON Estrella Galicia Posidonia, en Formentera, ha celebrado que el Gobierno español vaya a dar un bono cultural de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años porque le preocupa que esta generación, que ha empezado su vida social en medio de la pandemia y después en exteriores, no quiera ir a conciertos.

«Hay una generación, los que cumplen 18 años ahora, que han empezado la vida social en aislamiento y luego en exteriores, en botellón, yo no tengo nada en particular contra del botellón, lo que pasa es que, una vez que tienes la cultura de beber hablando fuerte al aire libre con un montón de gente, es muy difícil meter a esas personas en un teatro o en un cine. Hay una generación que no sabemos si va a ir a los conciertos porque se ha acostumbrado a escuchar música al aire libre», ha valorado Drexler en declaraciones a Europa Press.

Por este motivo, se ha «alegrado mucho» de que en España, los jóvenes que alcancen la mayoría de edad en 2022, para los que el confinamiento ha sido «muy duro», vayan a recibir un bono cultural que les permita ir al teatro, al cine o a conciertos. «Imagínate tener justo la edad cuando sales de casa de tus padres al mundo y que el mundo se cierre», ha observado.

Asimismo, ha pedido que se tenga en cuenta al mundo de la cultura en el momento de dar ayudas pues, aunque «no quiere decir que sea más importante o que lo haya pasado peor que otros mundos», ellos dependen «de algo que todavía no está permitido que es juntar a un montón de gente de pie dentro de una sala bailando».

«Hay otros sectores que llevan muchos meses ya trabajando, algunos con completa normalidad. Nosotros, hasta que no se termine todo esto, no podemos reintegrarnos al completo. Yo tengo un doble trabajo, soy muy afortunado, soy compositor, hago discos, y toco en vivo, pero mi equipo técnico de los shows en vivo no tiene ninguna otra cosa para hacer, yo puedo seguir escribiendo pero estoy preocupado por toda la parte técnica de la música», ha analizado.

El cantante uruguayo, que formaba parte del cartel secreto del festival SON Estrella Galicia Posidonia, también ha descrito cómo ha vivido él la pandemia: «Un poco igual que todo el mundo, todos hemos pasado por diferentes fases, desde el miedo hasta la esperanza, el cansancio y la soledad». Además, ha reconocido que en su caso también ha marcado «un antes y un después» en la manera de relacionarse con el trabajo» pues al perder el contacto con el escenario, le costaba más escribir.

Drexler ha recordado que antes de la emergencia de la Covid-19, solía quedar los domingos con sus amigos para tocar la guitarra, sobre todo, versiones o canciones nuevas y, al llegar el confinamiento, eso no ocurrió y notó que «le faltaba ese último golpe de horno a muchas de las canciones» que escribió.

«Estar sin tocar mucho tiempo no solo me afectó al hecho de tocar porque pierdes contacto con el escenario, sino que también me afectó mucho para escribir, intentaba escribir y me di cuenta de que las canciones se escriben en soledad pero con el vínculo presente del escenario o de los amigos», ha remarcado.

Así lo constató cuando empezó de nuevo la gira y presentó la canción ‘La guerrilla de la concordia’, un tema que tenía «a medio escribir hace mucho tiempo» y que terminó de tomar forma cuando supo que tenía que cantarla en vivo. «Eso te da el empujón final. La composición es un acto de comunicación», ha precisado.

Más allá de la música, Drexler ha expresado que la pandemia ha sido un momento «muy duro para mucha gente» pues algunos pasaron la enfermedad y otros perdieron a personas queridas, pero además, dice que «hubo muchos grados de miedo, tristeza y soledad». «No es lo mismo pasar el confinamiento en una casa muy bonita, grande y con jardín que en un piso pequeño en el centro pensado solo para dormir», ha ilustrado.

Durante su concierto en Formentera, Drexler, que además de cantante y compositor, es médico, dedicó su canción ‘Sanar’ a los sanitarios, tras la pandemia de la Covid-19.

«Viene bien para esta época en la que estamos sanando tras 20 meses de mala onda, falta muy poquito, hay que aguantar un poco más ya falta menos. Me gustaría dedicarle esta canción al personal sanitario. Gracias por cuidarnos, por curarnos y por acompañarnos cuando no se podía curar», subrayó.

Drexler ha explicado que hizo esa mención especial porque es un gremio que conoce muy bien, ya que él y muchos familiares suyos son médicos. En todo caso, ha indicado que no solo «se jugaron la vida» los sanitarios sino también «los taxistas, los cajeros de supermercado, los policías, los distribuidores» y otras tantas personas que estuvieron en primera línea y que hicieron un trabajo «heroico».

El cantante cantó sus temas en el marco del festival SON Estrella Galicia Posidonia, en el que también participaron artistas como Maria Arnal i Marcel Bagés, Michelle David & The True-Tones, Queralt Lahoz, Los Bitchos, Travis Birds, Nico Roig y Marem Ladson.

Este festival, al que acudieron 300 personas, busca cada año generar un «impacto positivo» a través de una propuesta que reúne música, gastronomía y naturaleza, con una buena causa: proteger la posidonia oceánica.