Fernando Trueba: «Hace años que han secuestrado la palabra ‘liberal'»

Javier Cámara pide «bajar el nivel de insulto y de violencia» en la política española y alerta de que «hay gente tremenda que da terror«

El director Fernando Trueba, que regresa a la cartelera española este próximo 7 de mayo con la película ‘El olvido que seremos’, ha lamentado que «la palabra ‘liberal’, al igual que ‘libertad’, hace años que ha sido secuestrada».

«Hay palabras que nadie debería pretender apropiarse de ellas, porque no son de nadie. Esas son las palabras que nombran cosas que todos deseamos, pero no son nuestras y no se pueden registrar«, ha explicado en una entrevista con Europa Press el cineasta, quien recuerda en su nuevo trabajo la figura del activista colombiano Héctor Abad Gómez.

Basada en el libro homónimo escrito por el hijo del protagonista, el escritor Héctor Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’ –cuyo estreno en Colombia se ha aplazado hasta el próximo 1 de junio– muestra un recorrido importante de la vida del intelectual colombiano que luchó por los derechos humanos desde la década de los 70 y cuya incursión en política terminó por costarle la vida.

Precisamente, Trueba cree que hoy en día «todavía quedan muchos Héctor Abades», si bien es una labor alejada del foco mediático. «La gente que hace cosas, que las hay a miles, no hacen ruido, no gritan y no dicen estupideces, sino que se limitan a hacer algo por los demás«, ha señalado.

Sin embargo, la realidad hoy en día es que «ocupan más espacio los vociferantes y los idiotas que la gente que está dando una lección de cómo hay que ser durante esta pandemia: solidario». «Hay que tener un poco de empatía y compasión, que es lo que nos distingue de los animales, aunque a veces seamos peores que otros animales«, ha criticado el director.

El ganador de un Oscar por ‘Belle epoque’ ha puesto como ejemplo «los problemas que se están viviendo estos días» con el reparto de vacunas. «Se resisten a dejar de hacer negocio incluso cuando las financiamos los ciudadanos del mundo con nuestros impuestos. Nadie debería lucrarse con esto y parece mentira que sea objeto de debate cuando están muriendo miles y miles de personas a diario, pero todavía hay quien piensa que esto puede ser un negociete estupendo«, ha lamentado.

CÁMARA: «LA MODERACIÓN ESTÁ MENOSPRECIADA»

En la película, el actor español Javier Cámara da vida a Abad Gómez con un acento que ha practicado escuchando grabaciones del protagonista. También el intérprete considera que harían falta en España más Héctor Abades, aunque no crea que se les «escucharía».

«La moderación y el diálogo están un poco menospreciados ahora mismo, por lo menos en este periodo prevotaciones. A uno le apetece como salir corriendo cuando escucha ciertas acusaciones o ciertas cosas. Bajad el nivel de insulto y de violencia, no quieras explotar todo como si fuera un castillo de naipes: hay gente tremenda que da terror», ha señalado el actor, quien no ha especificado a qué gente aludía aunque «todo el mundo lo sabe».

CINEASTAS «MERCENARIOS»

‘El olvido que seremos’ supone el regreso de Trueba a la cartelera tras su anterior proyecto, ‘La reina de España’, que no obtuvo la respuesta esperada en taquilla. Ahora con una producción colombiana y ya preparando un nuevo proyecto –una cinta de animación con Javier Mariscal, con quien ya trabajó en ‘Chico y Rita’–, el director reconoce que «siempre» le ha «costado mucho» poner en pie una película.

«Muy rara vez me ha sido fácil, ‘Belle epoque’ por ejemplo hubo que cancelarla tres veces hasta que se pudo rodar, y fue en Portugal porque era más barato. Cuando no eres un mercenario que te contratan para lo que te llaman, sino que peleas por los proyectos personales que tú crees, es más difícil», ha concluido.





