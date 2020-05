Festivales de música en España recuerdan que la temporada «va más allá de junio» y no dan por perdido el verano

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) –

La directora de la Asociación de Festivales de Música, Patricia Gabeiras, ha recordado que la temporada de festivales «va más allá de junio» y no ha dado por perdido el verano, afirmando que «todo dependerá mucho de cómo hará la desescalada cada territorio«.

La directora de la asociación, que engloba a algunos de los principales festivales españoles como el DCode, BBK, FIB o Arenal Sound, ha reiterado en una entrevista con Europa Press que «no se podrá hablar de una decisión unánime» para el sector, puesto que las cancelaciones se decidirán «territorio por territorio y festival por festival«.

«Aquello que se pueda hacer en condiciones saludables no dejará de ser puestos de trabajo que no se pierden. No soy ni optimista ni pesimista: es una cuestión de que, en la medida que sea posible, se mantenga la actividad en condiciones de absoluta seguridad«, ha añadido.

De hecho, Gabeiras cree que no se trata de «actuar de una manera frívola», ya que será «una realidad» que «muchísimos» festivales no puedan celebrarse finalmente, pero también hay «indicios» de que otros sí.

«Dependerá de varios factores: de cómo queda al final la reposición del cartel, del apoyo público que pueda tener o no… La economía de cada festival es muy diversa y ese es otro factor que impide decir que cualquier festival no es rentable con un aforo determinado», ha defendido.

Por el momento, reconoce que el trabajo del sector está enfocado en proponer medidas que «puedan crear espacios seguros y saludables», aunque todo ello «tendrá que estar validado por comités científicos«. Así, recuerda que el arco de medidas que pueden ofrecer los festivales son variados, desde un ‘pasaporte sanitario’ hasta el control de temperatura de los asistentes, pero tendrían que ser validados por Sanidad finalmente.

Lo que no está tan claro es la posibilidad de mantener la distancia social en eventos que congregan a multitud de personas. «Si hay que tener distanciamiento o no tendrá que ser establecido por las autoridades. Pero a lo mejor se propone esto y la medida no es eficaz si han venido gran parte de asistentes en metro o transporte público. En ese caso, ¿por qué hacer una separación en el punto de destino si antes no se ha hecho?», ha cuestionado.

LA DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Desde el sector de la música se ha hecho hincapié en la premura de tiempo para manejar unos plazos que permiten suspender algunos eventos por causa de fuerza mayor y proceder a una solución con el tema de las entradas ya adquiridas. La asociación recuerda que «la decisión final» será del Ministerio de Consumo y a día de hoy hay conversaciones para encontrar «una solución equilibrada».

En cualquier caso, desde los festivales no consideran que de momento se hayan quedado «fuera» de las medidas ni de desescalada ni económicas que se han aprobado ya desde el Gobierno, aunque sí piden «trabajar con más urgencia». «Nosotros estamos en el camino de seguir trabajando junto a todas las administraciones«, ha indicado.

«Hay muchas cosas que están aprobadas como el Real Decreto, que incluye la posibilidad de avales y también da una protección a los artistas, además de ayudas directas al sector. La situación de dificultad de los festivales es común a otros tantos sectores: somos muchos pidiendo soluciones específicas y debemos ser solidarios», ha concluido.