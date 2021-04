García-Belenguer (Teatro Real), sobre contagios en ‘Peter Grimes’: «Sanidad no ha considerado nunca alarma sanitaria»

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) –

El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha asegurado que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid «no ha considerado nunca una situación de alarma sanitaria» durante los ensayos de la ópera ‘Peter Grimes’, en los que se han registrado varios casos de coronavirus.

«Con la Comunidad de Madrid hay una plena y máxima coordinación y hablo con ellos todos los días. Nunca ha considerado que había una situación de alarma sanitaria y lo único que ha ocurrido es una descoordinación en el concepto de ‘brote’, que depende de razones técnicas», ha señalado en declaraciones a Europa Press el director general del teatro.

El pasado miércoles 7 de abril el Teatro Real anunciaba que se habían detectado «casos aislados» de coronavirus en el equipo que llevará a escena el montaje de ‘Peter Grimes’, si bien los ensayos de esta ópera continuaban «a buen ritmo» antes del estreno el próximo 19 de abril.

Mientras, desde la Consejería de Sanidad madrileña se explicaba que se habían notificado 24 casos a lo largo de varias semanas –todos asintomáticos o con sintomatología leve– y que con las medidas llevadas a cabo «el brote está controlado», aunque con una investigación epidemiológica todavía abierta.

García-Belenguer ha reiterado que la situación está «controlada» y que los ensayos de la ópera continúan «con normalidad». Además, ha confirmado que la ópera seguirá adelante si las condiciones sanitarias continúan como hasta ahora. «Sí, rotundamente sí», ha afirmado.

«Hoy he hablado con la Comunidad de Madrid y entienden que las cosas van por el buen camino y están ordenadas. La situación que vivimos nos puede dar sorpresas, pero inicialmente no tendría que ir más allá. Hay máximos controles de seguridad y distanciamiento para evitar los contagios», ha defendido.

Además, García-Belenguer ha apuntado que el Teatro Real no cambiará los protocolos tras esta situación. «Hasta ahora han funcionado correctamente y la incidencia de los casos son las normales y las propias que en existen en cualquier entorno. Las circunstancias son las que son y el Teatro Real no es ajeno a ello, pero no es por que no funcionen los protocolos o se hayan relajado las medidas», ha concluido.

Precisamente, este jueves 8 de abril el coliseo madrileño ha anunciado que se han realizado pruebas de detección de Covid a 453 personas los días 5, 6 y 7 de abril de 2021 con el resultado de un único positivo que tiene «síntomas leves, está aislada en su domicilio» y de quien «no se han reportado contactos estrechos».