García Montero plasma sus últimos días junto a Almudena Grandes en ‘Un año y tres meses’, un poemario de «amor y muerte»

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) –

El escritor Luis García Montero ha presentado este jueves ‘Un año y tres meses’ (Tusquets), un poemario de «amor y muerte» en el plasma sus últimos momentos junto a su mujer, la autora Almudena Grandes, que falleció en noviembre de 2021 a causa de un cáncer.

«Recoge poemas que fui escribiendo durante la enfermedad de Almudena Grandes», ha señalado durante la presentación del libro García Montero, quien ha explicado que el título se debe al espacio de tiempo desde que le dieron la noticia de la enfermedad a Grandes hasta su fallecimiento, un año y tres meses, periodo sobre el que reflexiona en la obra.

El autor ha comentado que este libro cierra el ciclo de poemas que abrió con la publicación de ‘Completamente viernes’, en el que contó en los 90 el inicio de la historia de amor con Grandes. «Ha sido muy difícil para mí», ha dicho.

Para García Montero, ‘Un año y tres meses’ es un libro «difícil pero necesario»: «Cuando uno vive una experiencia desgarradora, que te enfrenta al vacío, tienes pocas posibilidades de reacción y una de ellas es buscar la propia vocación vital, un nuevo sentido a la vida, mi vocación es la poesía».

En este punto, ha recordado que acudió a la poesía para «intentar encontrar respuestas» y ha matizado que acudir a la poesía «no es solo escribir poemas, sino acudir a las posibilidades de la poesía». Así, ha señalado que en este libro «hay un diálogo dentro de la experiencia personal» con autores como Luis de Góngora, Rosalía de Castro o el Arcipreste de Hita.

El poeta ha incidido en que tanto la muerte como el amor «son las dos grandes invenciones de la cultura humana», ya que la muerte «para los animales no existe, lo mismo que el amor», por lo que el amor y la muerte «como espacio de cultura es una gran invención del ser humano».

«Cuando pierdes a alguien de tu intimidad tú mueres también, pero eres un muerto que sigue en pie y necesitas buscar respuestas y es lo que he hecho en este libro», ha asegurado García Montero, destacando que buscó «encontrar el amor en un momento en el que se necesitan los cuidados, que tienen un papel fundamental para completar el bien común».

Asimismo, ha indicado que el ejercicio de la poesía es sacar al espacio público «los sentimientos más íntimos de la condición humana y negándose a la manipulación mercantilizadora».

‘CUIDADOS’, ‘NOSOTROS’ Y ‘ENFERMEDAD’

«En este libro he querido extremar los cuidados del poema y buscar la dimensión social que tiene que ver con la palabra ‘cuidados’, ‘nosotros’ o ‘enfermedad'», ha subrayado García Montero, quien ha añadido que la enfermedad que padeció Almudena Grandes, el cáncer, «la puede superar más del 80 por ciento de los afectados»: «Hemos tenido mala suerte pero había esperanza, porque se puede superar».

Al ser preguntado por el motivo de elegir la poesía para plasmar estas vivencias y no otro género literario, el autor ha señalado que es el género en el que se encuentra «más seguro». «He hecho novela también, pero la poesía es el género en el que me encuentro más seguro y este era un libro difícil y necesitaba moverme en un ámbito en el que me desenvuelvo bien», ha afirmado.

«La buena novela, como la buena poesía, sirve para llegar al fondo del ser humano y ponernos en contacto con las realidades más trascendentes del ser humano. Mi historia de amor con Almudena estuvo marcada por la poesía», ha apostillado García Montero.

POEMAS ESCRITOS CON «DELICADEZA Y EMOCIÓN»

‘Un año y tres meses reúne los poemas escritos por García Montero a raíz de la pérdida de su mujer, son poemas que «evocan con delicadeza y emoción contenida a veces, desatada otras, la enfermedad y la resistencia de ella, la soledad y la emoción de lo vivido».

En sus versos se despliega el argumento del último paseo en verano, el diagnóstico inesperado, los cuidados, la noche de fin de año en el hospital, el desgarro del dolor, la casa vacía, los recuerdos convocados por la ausencia o los momentos de una larga historia de amor.

«Mi grata sorpresa fue todavía mayor al leer los poemas y comprobar que es un libro extraordinario, porque uno puede pensar que es un libro que Luis dedica al duelo, a la pérdida, pero ese duelo lo explica de una manera extraordinariamente generosa», ha asegurado el director de Tusquets Editores, Juan Cerezo.

En este sentido, ha resaltado que la obra sirve «como un regalo en cuanto al relato de una historia de cuidados, atenciones, sentidos, al final de una existencia conjunta». «Es un hermoso libro de poemas de amor con la magia de los versos de Luis, que ha dado un do de pecho extraordinario. Si todo empezó con un gesto poético maravilloso en el entierro de Almudena Grandes, en el que depositó su libro de poemas ‘Completamente viernes’, eso tiene más sentido al leer los versos de este libro», ha concluido Cerezo.