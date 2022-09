George Clooney y Julia Roberts protagonizan ‘Viaje al paraíso’: «Ya no nos preocupamos por cómo estamos envejeciendo»

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) –

Este viernes 9 de septiembre se estrena en cines ‘Viaje al paraíso’, película dirigida por Ol Parker (‘Mamma Mia: Una y otra vez’, ‘Ahora y siempre’). La cinta supone una nueva colaboración, la cuarta ya en gran pantalla, de Julia Roberts y George Clooney en los papeles de Georgia y David, una pareja separada que viaja a Bali para impedir que su hija cometa lo que a su juicio sería un gran un error y se case. «Cuando llevas tiempo en la industria, quieres probar otras cosas y no preocuparte por cómo estás envejeciendo«, aseguran las rutilantes estrellas.

«Lo más importante para mí era poder trabajar con la reina de las comedias románticas. Pero ella no podía, así que he trabajado con Julia», bromea Clooney en una rueda de prensa virtual ante los medios entre los que se encontraba Europa Press. ‘Viaje al paraíso’ es la cuarta cinta en la que coinciden los actores, que anteriormente compartieron planos en ‘Ocean’s Eleven’, ‘Ocean’s Twelve’ y ‘Money Monster’.

«Nos conocimos en ‘Ocean’s Eleven’. Estábamos con Steven Soderbergh, nos sentamos en el suelo del hotel y estuvimos haciendo bromas cinco horas. Para nosotros siempre ha sido fácil trabajar juntos. A Julia y a mí nos mandaron el guion casi al mismo tiempo, llamé a Julia y le dije ‘solo funcionará si tú la haces’ y ella contestó lo mismo«, relata Clooney.

La producción supone la vuelta a la comedia romántica de Roberts, cuyos últimos trabajos son las series dramáticas ‘Gaslit’ y ‘Homecoming’. «George y yo estábamos muy motivados con hacer reír a la gente. Disfrutábamos mucho en el set cuando podíamos oír a todos riéndose», comenta Roberts.

https://www.youtube.com/watch?v=hpaEBrthHV0

Además de protagonizar el filme, Clooney y Roberts también ejercen como productores. «Cuando llevas un tiempo en esta industria, intentas probar otras cosas y no preocuparte por lo que un director de casting piensa respecto a cómo estás envejeciendo», confiesa el intérprete. «Creo que Julia y yo sabemos que, a medida que envejeces, necesitas tener otros proyectos o sino estarás confiando en lo que la gente opina de ti», agrega.

Kaitlyn Dever da vida a Lily, la hija de la pareja protagonista, que se enamora durante unas vacaciones en Bali y decide casarse y quedarse a vivir. «El mensaje es que hagas lo que quieras, que sigas tu corazón. Lo que admiro de mi personaje es que tiene mucha presión y tiene que encontrar su propia perspectiva a lo largo de la película», cuenta la actriz sobre su personaje.

El reparto también cuenta con Billie Lourd, hija de Carrie Fisher, quien encarna a la mejor amiga de Lily. «He crecido con la mujer más divertida de la historia, que era mi madre, así que no ser gracioso habría significado que no me aceptaran en mi familia. He tenido que ser graciosa para sobrevivir», bromea la artista sobre su atracción por la comedia.

Por su parte, Lucas Bravo se mete en la piel del novio de Georgia y comparte algunas de las escenas más divertidas del filme junto a Roberts. «La película es muy espontánea. Había una buena base para trabajar, pero improvisamos«, revela el actor.

Además de los mencionados actores, completan el elenco Maxime Bouttier, Senayt Mebrahtu, Talha Sentürk, Leo Castro, Murran Kain, Sean Lynch, Isaac Priest y Romy Poulier, entre otros intérpretes. ‘Viaje al paraíso’ llega a las salas españolas este viernes 9 de septiembre.