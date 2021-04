González-Sinde defiende la «autonomía» del Prado para tener un Picasso: «Ninguna colección es una fotografía fija»

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) –

La presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía y exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado que le parece «bien» que hubiera una obra de Pablo Picasso en el Museo del Prado.

«Me parece que cada museo tiene autonomía. Ninguna colección es una fotografía fija, va cambiando, va mutando y eso es lo bueno, me parece bien que el Museo del Prado complete como considere este retrato de la realidad en un momento preciso», ha señalado a Europa Press González-Sinde.

Así lo ha manifestado este martes la presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía durante la presentación de la obra ‘Troyanas’ en el madrileño Teatro de la Comedia, tras la reciente adquisición del Museo de Prado de una obra de la artista María Blanchard, de la misma fecha que Picasso y cuya obra se encuentra mayoritariamente en el Reina Sofía.

Para González-Sinde, es «interesante» que cada museo tenga su «autonomía» porque, a su juicio, cuando se visita un museo no se visita «un almacén de cuadros«, sino una «propuesta de lectura de la historia de la realidad, de cómo el ser humano se ha enfrentado a diferentes cambios que le ha tocado vivir«.

Por ello, ha defendido que «lo ideal» es que haya una «circulación de las obras», algo que ocurre «en muchas exposiciones». «Que las obras circulen entre diferentes museos, que nosotros podamos prestar al Prado, el Prado nos preste a nosotros y por supuesto con todos los museos del Estado, eso es fundamental», ha precisado.

La posición de González-Sinde coincide con la del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien el pasado mes de marzo ya aseguró que las adquisiciones de cuadros de autores como María Blanchard se trataba de «una polémica más mediática que algo que tenga que ver con la relación entre museos«.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro de Cultura afirmó que él no tiene ningún inconveniente en que haya un Picasso en el Museo del Prado siempre y cuando no sea el ‘Guernica’. «El ‘Guernica’ está bien donde está, todo tiene un límite: la continuidad no es la confusión y yo creo que están muy bien las cosas como están», apuntó entonces.

Cultura confía «mucho en el criterio» tanto del Museo Reina Sofía –donde se encuentra la obra de Picasso– como del propio Prado y ha defendido la adquisición de ‘La Boulonnaise’, un cuadro pintado en 1929 por la pintora cubista. «Me parece bien que haya un Blanchard o un Picasso en el Prado», apuntó entonces el ministro.

REORGANIZACIÓN DEL REINA SOFÍA

En referencia a la reorganización de la colección del Reina Sofía a finales de 2021, González-Sinde ha explicado que es «como volver a estrenar museos» y una razón «muy poderosa para estar contentos todos».

Así, ha subrayado que, con motivo de la celebración del 30 aniversario del Museo Reina Sofía, está «muy bien» repensar la historia de su arte.

«Hay artistas que entran, hay artistas que salen, pero aunque se llame colección permanente en realidad no es permanente y esa rotación va a estar siempre«, ha comentado a Europa Press González-Sinde al ser preguntada por las obras de Antonio López que saldrán del museo con motivo de esta reorganización.

En este sentido, ha destacado que no le «preocupa» que determinados artistas en este momento «o pasen a otras salas o pasen al almacén y en cambio otros salgan». «Eso es una fotografía de la realidad de una colección«, ha concluido.