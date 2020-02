Hinds anuncian nuevo disco y giran hacia el pop ochentero en ‘Good bad times’

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

Hinds presentan ‘Good bad times’, segundo adelanto del que será su tercer disco a la venta el 3 de abril: ‘The prettiest curse’ (Lucky Number Music, 2020).

Con producción de la estadounidense Jennier Decilveo (Bat for Lashes, Beth Ditto, Albert Hammond Jr., Anne-Marie o The Wombats), este tema supone un cambio de registro al decantarse por un pop ochentero con preponderancia de teclados, aunque sin perder el formato banda de guitarra, bajo y batería.

Además, Ana y Carlota se alternan en las voces, en este caso intercalando inglés con castellano y cantando así en un spanglish de lo más resultón sobre las relaciones disfuncionales.

«¿Sabes cuando en las películas dos personas viven realidades completamente opuestas dentro de la misma relación? ¿Cuando uno piensa que está todo bien y el otro que está a punto de ahogarse? ‘Good Bad Times’ trata sobre esa especie de batalla comunicativa; esa especie de diferencia horaria entre dos personas; la distancia: las dos caras de una moneda. Dos lados muy juntos que no se pueden separar, a pesar de que parecen ser completamente opuestos», plantea Carlota.

La guinda la pone un videoclip de Jean LaFleur (detrás de vídeos de Sen Senra, Sticky M.A., Clutchill o $amuraï) en el que las chicas son inesperadas súper heroínas de tebeo.

La portada del álbum es obra de Ouka Leele y este es el repertorio: ‘Good Bad Times’, ‘Just Like Kids (Miau)’, ‘Riding Solo’, ‘Boy’, ‘Come Back And Love Me’, ‘Burn’, ‘Take Me Back’, ‘The Play’, ‘Waiting For You’ y ‘This Moment Forever’.

Hinds estarán en julio en el Mad Cool 2020, festival madrileño al que llegarán después de otra de sus giras internacionales por Europa y Estados Unidos.