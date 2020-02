Ian Gibson dice que Vox dificulta la búsqueda de la tumba de Lorca, un hecho que es «justicia y no reabrir heridas»

El hispanista ha depositado dos libros de Brenan como legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) –

El hispanista irlandés Ian Gibson ha asegurado que la presencia de Vox en las instituciones de Andalucía «dificulta» las labores de búsqueda de la cuneta en la que está enterrado Fedérico García Lorca con sus «mentiras» sobre «reabrir heridas» porque, a su juicio, se está «buscando justicia» para poder cerrarlas.

Así se lo ha expresado a los medios este martes 18 de febrero con motivo de su presencia en el Instituto Cervantes para depositar dos libros del escritor Gerald Brenan como legado en la Caja de las Letras de la institución académica, un «homenaje» al escritor y al hispanismo en general «porque es un fenómeno mundial».

«Vox, aunque no lo esté haciendo abiertamente, trata de impedir los trabajos de búsqueda y su presencia no ayuda nada al PP a emprender el trabajo. Este país tiene más de 100.000 fusilados por Franco en cunetas y esto no puede seguir así», ha subrayado.

El hispanista ha afirmado que seguirá insistiendo en la necesidad de buscar a Lorca -cuyos restos se cree que están en el Parque de Alfacar en Granada, en el que fue fusilado- para «cerrar heridas y buscar justicia«, al tiempo que ha reconocido la actitud del PP de Málaga de no «oponerse» a las labores de exhumación y de homenaje a los 4.000 fusilados por el franquismo en la ciudad.

Por otra parte, ha explicado que las obras que ha decidido depositar como legado en la caja 1489, que se abrirá en febrero de 2022, son ‘The literatura of the spanish people’ y ‘South from Granada’, «cruciales» para su vida y «vocación de hispanista».

Gibson ha resaltado que ambos libros, descubiertos durante su etapa universitaria en el Trinity College de Dublín en los años 50, le cambiaron la vida y le empujaron a venir a España, lugar al que ha asegurado que pertecenece desde que sintió «el sol de Castilla en las mejillas».

«Yo leí estos libros con 18 años, cuando era un pequeño dublinés de familia protestante bastante puritana con deseos de sol y nada más venir a España la primera vez y sentir el sol de Castilla en las mejillas me di cuenta de que este era mi sitio», ha puntualizado.

ROMPER CON LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS Y LAS LIMITACIONES CULTURALES

Al igual que Brenan, el hispanista quería romper con su situación anterior porque en Dublín se sentía «cohibido» por los conflictos existentes entre católicos y protestantes, así como por las limitaciones culturales. «No aguantaba la atmósfera cerrada de Dublín, yo tenía la necesidad de huir y el precedente fue que ‘Ulises’, ‘El Quijote’ irlandés, estaba prohibido y considerado un libro sucio’, ha explicado.

Asimismo, ha confesado que emprendió esta «loca y quijotesca» aventura de vivir en España porque no quería convertirse en un «aburrido catedrático» de literatura en una Irlanda con un ambiente social «asfixiante».

Gibson ha reconocido que se siente «fascinado» por la península ibérica, incluido Portugal, y ha confesado que su sueño es la creación de una «República Federal Ibérica» para convertirla en «uno de los países más cultos del mundo». «La exclusión de Portugal me parece una locura y no soy el único porque Saramago, Pessoa o Unamuno también lo veían así«, ha indicado.

En esta línea, ha adelantado que se encuentra inmerso la escritura de un libro sobre la España que él quiere, con la idea de dicha república junto a Portugal como eje central, así como de una obra en inglés sobre su «difícil» infancia en Dublín.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha subrayado que depositar un legado es una «gran idea» porque la edución y la cultura es «la verdadera riqueza de un país», así como porque, a su juicio, la «mejor» manera de comprometerse con el futuro es «recibir la herencia de nuestros mayores» para lanzar el compromiso a los jóvenes de trabajar por la «defensa de los valores democráticos y culturales».

García Montero ha puntualizado que esta tarde a las 19.00 horas se llevará a cabo una ‘Tribuna del Hispanismo Irlandés’, en la que Gibson dialogará con la embajadora de Irlanda en España, Sile Maguire, y el profsesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Granada Juan Antonio Díaz.

La mesa estára moderada por la directora académica del Cervantes, Carmen Pastor, tendrá entrada libre hasta completar aforo y podrá seguirse en directo por internet.