Iceta asume Cultura y Deporte: «Intento llevar siempre el escudo de España, no he visto cosa más inclusiva»

Uribes se despide con agradecimientos y desea para el nuevo ministro «suerte y acierto»

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) –

Miquel Iceta ha asumido este lunes 12 de julio la cartera del Ministerio de Cultura y Deporte reclamando la importancia de «hablar de España», algo que «a la gente le cuesta» pero que el político catalán intenta reivindicar portando una insignia con el escudo español como en este acto.

«Hay que hablar de España, hay gente a la que le cuesta pero a mí no. Intento siempre llevar el escudo de España porque no he visto cosa más inclusiva, integradora, diversa y potente. Somos una gran potencia cultural y deportiva en el mundo y estamos en condiciones de ser una gran superpotencia«, ha señalado en la toma de posesión celebrada en la sede de Cultura.

A este acto han acudido el ministro saliente del ramo, José Manuel Rodríguez Uribes, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, además de destacados cargos públicos tanto del sector cultural como deportivo. Precisamente, a Montero ha dirigido con humor Iceta alguna de sus primeras peticiones.

«Es justo que la cultura reciba reconocimiento pero también un renovado impulso. No podemos empezar mejor en presencia de la ministra de Hacienda y les emplazo a que ese renovado impulso nos convoque a todos. Creo que las bases están, las gentes están, la sensibilidad está, pero hemos de promover con cooperación y ayuda el llegar lejos«, ha destacado, dirigiendo su mirada a Montero.

Iceta ha continuado su defensa de la unión en estos sectores reclamando el «estar muy orgullosos de la diversidad». «Pero también fuertes en nuestra unidad, porque la combinación de esos elementos nos hará imbatibles«, ha remarcado, para posteriormente calificar a España como «país de creadores con una lengua común vital y poderosa».

«En España conviven varias lenguas, pero no quiero descuidar la enorme importancia de la lengua castellana en América Latina y Estados Unidos. Tenemos el deber de mantener esa llama y pasión que nos ha hecho gozar de la literatura iberoamericana y nos permite enlazar con nuestros pueblos hermanos», ha indicado.

En su discurso, ha recordado la labor de anteriores ministros de Cultura –entre los citados, estaban presentes el ‘popular’ Íñigo Méndez de Vigo o el actual presidente del patronato del Museo del Prado, Javier Solana– y también ha mostrado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Queremos llevar a España tan lejos como sea posible y la lista de cosas en marcha es tremenda«, ha señalado el ministro, quien ha puesto sobre la mesa asuntos legislativos pendientes como el Estatuto del Artista, los derechos de autor, la Ley de Mecenazgo o el apoyo a creadores a través de incentivos fiscales.

«Yo del diálogo, la negociación y el pacto he hecho algo más que un lema: una manera de entender la política. Y eso es lo que voy a seguir practicando en este Ministerio, seguiré la línea de mi anterior departamento –de Política Territorial– aún más si cabe», ha defendido Iceta.

EL DEPORTE FEMENINO Y LA «HOMOFOBIA»

El nuevo ministro ha hecho también varias alusiones a la parcela deportiva ante la mirada del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, y en especial recordando una de las citas más inminentes en su calendario: los Juegos Olímpicos de Tokyo que se inauguran el próximo 23 de julio.

«Debemos potenciar la practica deportiva y vamos a hacerlo. Me uno al deseo de todos de que nuestros atletas tengan los mayores triunfos en los Juegos Olímpicos. Y estimulando el deporte femenino, que para muchos está siendo un descubrimiento y está desterrando del deporte la homofobia: con esto llegaremos a tener el país que queremos tener», ha añadido.

Ya fuera de las obligaciones de su departamento, Iceta también se ha referido al caso de la muerte del joven Samuel Ruiz, «víctima de la homofobia». «No puedo dejar de pensar en él, asesinado brutalmente víctima de la violencia, la intolerancia y, sí, de la homofobia. Reivindico la cultura frente al odio«, ha defendido.

URIBES SE DESPIDE CITANDO A CHESTERTON

Por su parte, el ministro saliente Uribes ha dedicado un breve discurso a agradecer a diversas personas su ayuda y colaboración durante su mandato, usando una frase del escritor G.K. Chesterton para resumirlo: ‘La prueba de la felicidad es la gratitud’.

«Le quiero dar las gracias a mi amigo Iceta, darle la enhorabuena y la bienvenida a esta casa y decir que aunque es una persona con criterio y capacidades quiero desearle suerte y acierto. Capacidades y criterio no te faltan. Hasta siempre y os llevo en mi corazón. Ha sido una experiencia extraordinaria«, ha concluido.

A la toma de posesión han acudido, además de los cargos ya citados, la directora del INAEM, Amaya de Miguel; el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Agustín Zamarrón y el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, entre otros.