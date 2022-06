Iceta reitera que no habrá más traslados de la Dama de Elche «mientras los informes lo desaconsejen»

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha reiterado que no habrá más traslados de la Dama de Elche desde su sede en el Museo Arqueológico Nacional, ni temporal ni definitivamente, «mientras los informes técnicos desaconsejen» este movimiento.

«Igual no me he explicado bien, pero mientras haya informes técnicos que desaconsejan este traslado, Cultura no lo va a autorizar«, ha señalado el ministro en una Comisión en el Senado, en respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, a quien le ha pedido «no poner por delante intereses políticos o partidistas».

«Como ministro, no pondría por delante los intereses políticos que podría tener un desplazamiento de una pieza antes que la seguridad de la propia pieza. Yo entiendo que exista una legítima aspiración del Ayuntamiento de Elche de contar con esa pieza, pero mientras los técnicos me digan que desplazarla corre peligro, yo no lo autorizaré. Quizá otro ministro lo haga», ha añadido Iceta.

Mulet ha calificado de «despropósito» el informe hecho público en enero de 2022, con «excusas más que cuestionables» para descartar el traslado. «Si la Dama de Elche está en mal estado, también será responsabilidad del Arqueológico e igual no es el mejor sitio para albergarlo«, ha lamentado Mulet, quien ha afirmado incluso que si en el MAN «pusieran una réplica, nadie dejaría de ir».

«La Dama de Elche es una pieza única, no me hable de replicas. Las circunstancias de esta pieza están pidiendo un constante monitoreo y el informe no será el último, porque permanentemente debemos hacer un esfuerzo para saber cuál es su estado», ha respondido el ministro de Cultura.