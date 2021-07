Iciar Bollaín, Fernando León de Aranoa, Paco Plaza y Jonás Trueba competirán en la Sección Oficial de San Sebastián

La película ‘Las leyes de la frontera’ de Daniel Monzón clausurará, fuera de concurso, esta 69 edición del certamen

SAN SEBASTIÁN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) –

Los cineastas Iciar Bollaín, Fernando León de Aranoa, Paco Plaza y Jonás Trueba competirán en la Sección Oficial de la 69 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra en la capital guipuzcoana del 17 al 25 de septiembre. Las películas ‘Las leyes de la frontera’, de Daniel Monzón, que clausurará el certamen; ‘La hija’ de Manuel Martín Cuenca; la serie ‘La Fortuna’ de Alejandro Amenábar y el cortometraje ‘Rosa Rosae. La Guerra Civil’ de Carlos Saura también participarán pero fuera de concurso.

En un comunicado, la dirección del Festival donostiarra ha informado de que catorce producciones españolas han sido seleccionadas en la Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera y Perlak en esta 69 edición. Cuatro de ellas competirán por la Concha de Oro: ‘Maixabel’, de Iciar Bollaín; ‘El buen patrón/ The Good Boss’, de Fernando León de Aranoa; ‘La abuela’, de Paco Plaza; y ‘Quién lo impide’, de Jonás Trueba.

Además, fuera de concurso, participarán también en la Sección Oficial ‘La hija/ The Daughter’, de Manuel Martín Cuenca; la serie La ‘Fortuna’, de Alejandro Amenábar; el corto ‘Rosa Rosae. La Guerra Civil/ Rosa Rosae. A Spanish Civil War Elegy’, de Carlos Saura, que formará parte de la gala de inauguración; y ‘Las leyes de la frontera’, de Daniel Monzón, que clausurará el Festival.

Iciar Bollaín presentará ‘Maixabel’, en la que Blanca Portillo encarna a la viuda del dirigente socialista asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui. Luis Tosar interpreta a uno de los responsables del atentado en una película que recrea los encuentros restaurativos impulsados en 2011 desde la llamada vía Nanclares, que posibilitó el encuentro de Maixabel Lasa con los asesinos de su marido en prisión.

Será la cuarta vez que la cineasta madrileña compita en la Sección Oficial, en la que Laia Marull y Luis Tosar, protagonistas de ‘Te doy mis ojos/ Take my Eyes’ (2003), ganaron sendas Conchas de Plata. Después regresó a la competición con ‘Mataharis’ (2007) y ‘Yuli’ (2018), galardonada con el Premio del Jurado al Mejor Guion.

Fernando León de Aranoa concursará por tercera vez en la Sección Oficial, donde ‘Barrio’ (1998) le brindó la Concha de Plata a la mejor dirección y el Premio Fipresci, mientras que ‘Los lunes al sol/ Mondays in the Sun’ (2002) se alzó con la Concha de Oro a la mejor película. El realizador madrileño vuelve a contar con el actor Javier Bardem como protagonista de ‘El buen patrón/ The Good Boss’, un relato tragicómico sobre las relaciones personales y laborales.

El cineasta valenciano Paco Plaza, varias veces nominado al Goya y responsable de grandes éxitos del cine de terror como la reciente ‘Verónica’ (2017) o la saga ‘[REC]’, optará por primera vez a la Concha de Oro con ‘La abuela’, una nueva incursión en el cine de horror a partir de una idea original suya que ha desarrollado Carlos Vermut en el guion. El filme narra la vida de una joven que deja su trabajo como modelo en París para volver a Madrid y cuidar de su abuela enferma.

Jonás Trueba volverá a competir en la Sección Oficial de San Sebastián tras su participación con ‘La Reconquista/ The Reconquest’ en 2016. ‘Quién lo impide’, que toma su título de una canción de Rafael Berrio, recoge las reflexiones de muchos jóvenes adolescentes, sus impresiones del presente y sus expectativas de futuro, recogidas antes, durante y después del confinamiento. La película es la culminación de un largo proyecto cinematográfico, tras muchos rodajes y montajes a lo largo de cinco años.

Bollaín, León de Aranoa, Plaza y Trueba se incorporan a la lista de cineastas ya anunciada que forman parte de la competición oficial: Inés Barrionuevo, Laurent Cantet, Terence Davies, Alina Grigore, Lucile Hadzihalilovic, Zhang Ji, Tea Lindeburg, Claudia Llosa y Claire Simon.

FUERA DE COMPETICIÓN

Por otro lado, también participará en el Festival fuera de competición ‘La hija/ The Daughter’, que supone el regreso a San Sebastián de Manuel Martín Cuenca, cuya carrera se ha desarrollado en paralelo a este certamen.

Su primer largo, ‘La flaqueza del bolchevique/ The Weakness of the Bolshevik ‘(2003), se proyectó en Zabaltegi-Nuevos Directores, y con ‘Malas temporadas’ (2005), ‘Caníbal/ Cannibal’ (Premio del Jurado a la Mejor Fotografía, 2013) y ‘El autor/ The Motive’ (2017) compitió en la Sección Oficial. ‘La hija’ es un thriller dramático protagonizado por Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez Filippidis.

También se estrenará fuera de concurso ‘La Fortuna’, serie de acción y aventuras dirigida por Alejandro Amenábar que consta de seis episodios y cinco horas de duración. Amenábar inauguró fuera de concurso el Festival en 2015 con ‘Regression’ (Regresión) y compitió en 2019 con ‘Mientras dure la guerra/ While at War’.

Dentro de la Sección Oficial, también fuera de concurso, en la gala de inauguración se proyectará el cortometraje documental ‘Rosa Rosae. La Guerra Civil/ Rosa Rosae. A Spanish Civil War Elegy’, de Carlos Saura, un homenaje a los niños de la guerra a partir de la canción homónima de José Antonio Labordeta y de fotografías intervenidas y dibujos de Saura. El cineasta aragonés recibió en 2007 una Concha de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria.

Asimismo, una producción española protagonizará la clausura del Festival. Daniel Monzón, que participó en Made in Spain con ‘El corazón del guerrero’ (2000) y ‘Celda 211/ Cell 211’ (2010), que obtuvo ocho premios Goya incluidos los de mejor película y mejor dirección, clausurará la Sección Oficial fuera de concurso, con ‘Las leyes de la frontera’, la adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de Javier Cercas, ambientada a finales de los años 70 en Girona, donde coinciden tres jóvenes de dos mundos muy diferentes.

Otras producciones españolas podrán verse en la sección New Directors, dedicada a las primeras y segundas películas de sus cineastas. Es el caso de ‘Josefina/ Josephine’, la ópera prima del tándem formado por el realizador Javier Marco y la guionista Belén Sánchez-Arévalo. Emma Suárez y Roberto Álamo protagonizan esta historia de amor.

También en esta sección podrá verse la coproducción con Turquía ‘Iki Safak Arasinda/ Between Two Dawns’, que ganó los Premios WIP Europa y WIP Europa de la Industria en la última edición del Festival. Dirigida por el realizador Selman Nacar, la película está centrada en los conceptos de conciencia, familia y justicia.

Otra coproducción, en este caso con Argentina y Chile, formará parte de la selección de Horizontes Latinos: ‘Piedra Noche/ Dusk Stone’, dirigida por Iván Fund. La ganadora del Premio de la Industria WIP Latam en 2020 es un drama fantástico ambientado en una pequeña localidad costera.

En Zabaltegi-Tabakalera se proyectará, tras su paso por la competición de cortos de la sección Orizzonti del Festival de Venecia, el cortometraje de Mikel Gurrea ‘Heltzear’, seleccionado en el catálogo Kimuak de 2021. El cineasta donostiarra, que pasó por la residencia de proyectos Ikusmira Berriak, narra una historia de superación en un contexto de violencia política.

La sala de cine de Tabakalera también acogerá, tras su paso por la Semana de la Crítica de Venecia, la proyección de ‘Eles transportan a morte/ They Carry Death’ (Ellos transportan la muerte), el primer largometraje de Helena Girón y Samuel M. Delgado, desarrollado en Ikusmira Berriak, un relato de aventuras con un discurso crítico sobre la colonización. Finalmente, ‘Competencia Oficial’, de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, inaugurará la sección Perlak. Óscar Martínez y los Premios Donostia Penélope Cruz y Antonio Banderas protagonizan esta tragicomedia ambientada en el mundo del cine que competirá por el León de Oro en Venecia.