Identifican un mecanismo molecular relacionado con el párkinson juvenil

La enfermedad de Parkinson afecta al 3 por ciento de la población de más de 65 años, y la edad media de aparición son los 60 años. En el párkinson juvenil o temprano, que representa el 10 por ciento de todos los casos, la enfermedad aparece antes de los 40 años. Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge ha descifrado el mecanismo molecular por el cual una mutación del gen del receptor de adenosina tipo 1 (ADORA1) se relaciona con la enfermedad de Parkinson juvenil.

El equipo dirigido por Francisco Ciruela, catedrático del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Universidad de Barcelona, centró su estudio en describir el impacto de dicha mutación, la cual ya se había descrito como posible causa del párkinson temprano. Los resultados, presentados en Biomedicine & Pharmacotherapy, revelan que la mutación reduce la capacidad del receptor de adenosina tipo 1 para interaccionar con otros receptores de adenosina (el receptor tipo 2), lo que provoca un incremento de excitabilidad de los circuitos neuronales en el cuerpo estriado del cerebro.

Desequilibrio en el circuito neuronal

Los receptores de adenosina se encuentran ensamblados a proteínas G y participan en funciones motoras. Estudios previos ya habían apuntado su implicación en trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson.

La mutación estudiada afecta al receptor de adenosina tipo 1, que tiene un efecto inhibidor sobre su homólogo (el receptor de adenosina tipo 2), mediante el cual facilita la liberación de glutamato y la excitabilidad del circuito. Según los resultados, la mutación impide la interacción molecular y funcional de ambos receptores de adenosina y, en consecuencia, facilita la liberación de glutamato, que provoca una hiperexcitabilidad en los circuitos neuronales del cuerpo estriado. «Nosotros postulamos que la incapacidad de interaccionar de ambos receptores de adenosina generaría hiperexcitabilidad glutamatérgica en los circuitos neuronales del estriado, mecanismo clave en la patogenia del párkinson juvenil», afirma Ciruela en un comunicado de prensa.

La redacción / Fuente: Universidad de Barcelona

Referencia: «The ADORA1 mutation linked to early-onset Parkinson’s disease alters adenosine A1-A2A receptor heteromer formation and function». Laura I. Sarasola, en Biomedicine & Parmacotherapy, vol. 156, diciembre de 2022.