Jardinería contra la ansiedad

Remover la tierra, podar los árboles, plantar semillas, recolectar frutas y verduras. La jardinería es divertida y útil, pero no son sus únicos beneficios. Al combinar la actividad física, el aprendizaje, la planificación de tareas, la creatividad y la conexión con la naturaleza, la jardinería también posee efectos positivos para la salud, no solo física sino también mental. Varios estudios ya lo han demostrado en personas con enfermedades como la depresión, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Pero qué pasa con las personas sanas?

Con el fin de averiguarlo, Raymond Odeh, del Departamento de Horticultura Medioambiental de la Universidad de Florida, y otros científicos compararon en un estudio publicado en PLoS ONE esta práctica con otra, también propia del los humanos y que implica las mismas facultades: la actividad artística. Para ello, los investigadores reclutaron a más de treinta mujeres de entre 26 y 49 años de edad, todas ellas con buena salud, no fumadoras, sin enfermedades crónicas, pero que habían tomado ansiolíticos o antidepresivos alguna vez en su vida. La mitad de las participantes llevaron a cabo sesiones de jardinería dos horas a la semana durante un mes; la otra mitad, talleres de arte. Todas respondieron cuestionarios para evaluar la ansiedad, los síntomas depresivos, el estrés, los trastornos del estado de ánimo y la satisfacción con las actividades de ocio. Además, se midieron factores fisiológicos de estrés (como la frecuencia cardíaca y la presión arterial) antes, durante y después de las sesiones.

¿Resultado? A lo largo de las semanas, ambos tipos de actividad produjeron mejoras en todos los parámetros psicológicos evaluados (excepto la satisfacción con las tarea de ocio) en proporciones similares, salvo que la jardinería se mostró más eficaz que el arte para reducir la ansiedad (los factores biológicos no se modificaron).

Los autores concluyen que la jardinería y las prácticas artísticas proporcionan beneficios relativamente similares, y no insignificantes, en la salud mental de las personas no enfermas. Pero, al parecer, la jardinería resulta más tranquilizadora que la creación artística, quizá debido a la actividad física más intensa. Aunque en este estudio solo participaron mujeres, es probable que sus resultados también sean válidos para los hombres.

Bénédicte Salthun-Lassalle

Referencia: «A pilot randomized controlled trial of group-based indoor gardening and art activities demonstrates therapeutic benefits to healthy women». Raymond Odeh et al., publicado en línea en PLoS ONE, 2022.