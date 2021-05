Javier Gutiérrez, bestia de la radio en Reyes de la Noche: «Es una serie muy salvaje y aún así nos hemos quedado cortos»

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) –

Javier Gutiérrez y Miki Esparbé protagonizan ‘Reyes de la noche’, la serie de Movistar + inspirada en la rivalidad histórica entre José María García y José Ramón de la Morena y la guerra de las ondas que mantuvieron durante la década de los noventa por hacerse con el trono de la radio deportiva. Paco ‘el Cóndor’ y Jota Montes, dos personajes ficticios, son los trasuntos de aquellas mediáticas figuras en una comedia con algo de drama, thriller y, sobre todo, cargada de sátira y momentos rocambolescos.

«Hemos hecho una serie muy salvaje y creo que nos hemos quedado cortos, porque hablas con los periodistas de aquella época y te dicen que era incluso más bestia«, avisa Gutiérrez que da vida a Paco ‘el Condor’, la figura más prominente de radio deportiva de los noventa en España que, tras cambiar de emisora al final de temporada, tiene que hacer frente a una inesperada competencia: el joven Jota Montes (Esparbé), el que fuera su pupilo que ahora toma las riendas de su propio programa con al intención de hacer frente a su mentor a través de una forma de hacer y de entender la radio muy diferente.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor son los creadores de la producción que ya tiene segunda temporada confirmada y que aterriza con sus dos primeros capítulos este viernes 14 de mayo en Movistar+. Una serie que, partiendo de esa «época legendaria» de la radio, y de sus dos «potentes protagonistas», mezcla realidad y ficción para armar, sin afán documentalista ni de ‘biopic’, su propia historia de ficción sobre «una guerra épica» trufada de singulares vivencias y pintorescos personajes que dejarán boquiabiertos a los neófitos en la materia y que los espectadores más veteranos reconocerán de forma casi instantánea.

«No quisimos hablar ni con De la Morena ni con García para que no creyeran que es una historia sobre sus vidas«, confiesan Valor y Garrido en una entrevista concedida a Europa Press en la que reconocen que durante el proceso de documentación sí que se entrevistaron con otros muchos periodistas deportivos para conocer más a fondo ese «particular universo» pero siempre «separando muy bien ficción y realidad».

¿GUSTARÁ A GARCÍA Y A DE LA MORENA?

«En todo caso, esperemos que les guste a ellos dos (García y De la Morena) y a todos los periodistas deportivos, porque hemos intentado ser muy respetuosos con su profesión«, sentencian los creadores. En esta misma línea, Gutiérrez y Esparbé no saben si, aunque «han tenido acceso a ella», De la Morena o García ya han visto ‘Reyes de la noche’ pero lo único que esperan es que «la disfruten tanto ellos como los que vivieron ese periodo… y también quienes no lo vivieron».

«La serie, más allá de los guiños, de quien lo haya vivido o de los que se acerquen a ella por nostalgia, abarca muchos más temas con los que puedes empatizar hayas nacido en el 2000 o hayas nacido en los sesenta», sostiene el actor catalán. «No es una serie solo para quien le guste el fútbol, el deporte o para periodistas deportivos, es una serie que habla de muchísimas más cosas», coincide Gutiérrez que, a pesar de declararse «muy, muy futbolero», lamenta que en España se siga dando al fútbol más importancia que otros asuntos que deberían preocupar mucho más a la ciudadanía.

En este sentido, pone como ejemplo reciente cuando «en plena campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid poco menos que se paró el mundo porque van a montar una Superliga entre los clubes más poderosos del mundo». «Me llamó mucho la atención que primara lo deportivo, en este caso ligado también a lo económico, por encima de lo político. Especialmente en un momento como este en el que estamos, en plena pandemia y con muchas cosas por resolver en nuestro país y en el resto del mundo«, señala el ganador de los premios Goya que asegura que en España «el fútbol, por idiota que nos parezca, sigue teniendo un peso específico muy superior al de otros problemas que nos deberían preocupar mucho más«.

YA NO HAY ICONOS DE LA RADIO

Lo que ambos protagonistas sí echan en falta de aquella época y de ese periodismo más salvaje es que era también un mundo más «auténtico» y con menos «filtros». «Hay ciertas líneas que se traspasaban y eso se echa de menos en esta sociedad de la autocensura en la que vamos siempre con mucho cuidado de ver qué decimos para no ofender», señala Esparbé que, en ese sentido, asegura que la serie funciona «como un espejo bastante peculiar respecto nuestro periodo actual».

Unas formas de antaño ante el micrófono que, afirma Itsaso Arana -quien interpreta a Marga, la periodista que comparte cadena (y algo más) con Jota Montes- «como material de ficción es maravilloso, aunque para la realidad es un poco más contraindicado». «En todo caso, el humor de estos personajes tan deslenguados, tan descarados y tan libres es oro puro«, dice la actriz navarra que encarna a «una periodista idealista» que intentar sobrevivir «en una selva llena de testosterona».

«Ya no hay iconos como los que había antes, hay excelentes periodistas, pero al igual que en la política no veo esa esgrima verbal, esa pasión esa autenticidad quizá por eso… por las redes sociales, por estar en lo políticamente correcto e ir con el bozal puesto que no da lugar a casi nada. Y eso era lo más rescatable de esa época que eran muy bestias para bien… y para mal«, concluye Gutiérrez.

Alberto San Juan, Chiqui Fernández, Sonia Almarcha, Cristóbal Suárez, Óscar de la Fuente, Carlos Blanco, Víctor de la Fuente, Gerald B. Fillmore, Celia de Molina, Fele Martínez y Omar Banana, completan el reparto de la primera temporada de ‘Reyes de la noche’ que estrenará sus nuevos capítulos los viernes en Movistar+.





