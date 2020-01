Joker, El irlandés, Érase una vez en Hollywood y 1917 encabezan las nominaciones a los Oscar 2020

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

Joker, el filme dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix, encabeza las nominaciones a los Oscar 2020 con un total de 11 candidaturas. El irlandés, Érase una vez en Hollywood y 1917, las tres con 10 nominaciones, son las otras grandes favoritas de una gala en la que habrá tres nominados españoles: la cinta de animación Klaus de Sergio Pablos, Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, que opta al premio a la mejor película internacional, y su protagonista, Antonio Banderas, que está entre los nominados al galardón a mejor actor.

Los actores John Cho (Columbus) e Issa Rae (Insecure) fueron los encargados de dar a conocer la lista completa de nominados de la 92.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood que cuentan con nueve filmes candidatos al premio a la mejor película: 1917, Le Mans ’66 (Ford v Ferrari), El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Érase una vez en… Hollywood y Parásitos.

El filme surcoreano opta también al Oscar a la mejor película internacional, categoría en la que, además de con la española Dolor y gloria de Almodóvar competirá con la francesa Los miserables, la polaca Corpus Christi y Honeyland de Macedonia.

Los nominados al Oscar al mejor director son Bong Joon Ho (Parásitos), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (El irlandés) y Quentin Tarantino (Érase una vez en… Hollywood).

En el apartado interpretativo, Renée Zellweger por Judy parte como favorita tras su victoria en los Globos de oro. Las otras cuatro nominadas son: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan (Mujercitas) y Charlize Theron (Bombshell). Junto a Antonio Banderas por Dolor y gloria, los nominados al Oscar al mejor actor son Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Jonathan Pryce (Los dos papas) y Leonardo DiCaprio (Érase una vez en… Hollywood).

Por el premio a la mejor actriz de reparto compiten Laura Dern por Historia de un matrimonio, Margot Robbie por Bombshell, Florence Pugh por Mujercitas, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit y Kathy Bates por Richard Jewell. Tom Hanks por Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins por Los dos papas, Brad Pitt por Érase una vez en… Hollywood y Al Pacino y Joe Pesci por El irlandés completan el quinteto de lujo que opta al Oscar al mejor actor de reparto.

La cinta española Klaus competirá por el galardón a la mejor película de animación con la producción francesa ¿Dónde está mi cuerpo?, la cinta de Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón 3, la producción de Laika Mr. Link. El origen perdido y la cuarta entrega de Toy Story.

Las nominadas al mejor documental son American Factory, de Steven Bognar y Julia Reichert; The Cave, de Feras Fayyad; The Edge of Democracy, de Petra Costa; Honeyland, de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov; y Para Sama, de Waad al-Khateab y Edward Watts

Los nominados al mejor original son Sam Mendes y Krysty Wilson-Caims por 1917, Noah Baumbach por Historia de un matrimonio; Bong Joon-ho y Han Jin-won por Parásitos, Rian Johnson por Puñales por la espalda y Quentin Tarantino por el libreto de Érase una vez en… Hollywood. En la categoría de mejor guión adaptado, los candidatos al Oscar son Taika Waititi por Jojo Rabbit, Greta Gerwig por Mujercitas, Steven Zaillian por El irlandés, Todd Phillips y Scott Silver por Joker y Anthony McCarten por Los dos papas.

Y en el apartado musical, los candidatos a la mejor banda sonora son Thomas Newman por su trabajo en 1917, Randy Newman por Historia de un matrimonio, Hildur Guonadóttir por Joker, Alexandre Desplat por Mujercitas y John Williams, que con la candidatura obtenida por Star Wars: El ascenso de Skywalker ya acumula la cifra récord de 52 nominaciones.

Los temas I Cant Let You Throw Yourself Away, de Randy Newman para Toy Story 4; I’m Gonna Love Me Again, de Elton John y Bernie Taupin para Rocketman, I’m Standing with You de Diane Warren para Más allá de la esperanza; Into the Unknown, de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez para Frozen II y Stand Up, de Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo para Harriet son las nominadas a mejor canción original.

La 92.ª gala de entrega de los Premios de la Academia de Hollywood tendrá lugar en la madrugada del 9 al 10 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y, por segundo año consecutivo, no contará con maestro de ceremonias.

Los Oscar 2019 fueron los primeros que prescindieron de la figura del presentador desde 1989. En un principio Kevin Hart iba a asumir el papel, pero renunció tras la polémica generada después de que salieran a la luz unos polémicos mensajes antiguos que lanzó en Twitter con tintes homófobos.