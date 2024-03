Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura 2023, en el Día Mundial del Teatro: «La guerra y el arte son opuestos»

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

El escritor y dramaturgo ganador del Premio Nobel de Literatura de 2023, Jon Fosse, considera que la guerra y el arte son «opuestos», tal y como lo son la guerra y la paz, por lo que concluye que «el arte es paz» en el Mensaje del Instituto Internacional del Teatro (ITI) con motivo del Día Mundial del Teatro este miércoles 27 de marzo.

Así, Fosse habla del arte en general, y no del teatro, porque cree que todo el «buen» arte responde ante lo mismo: hacer de lo «único» y «específico» algo universal, no eliminando lo singular, si no «enfatizándolo», lo que permite «trascender» las fronteras de los lenguajes y los límites geográficos, según asegura el escritor noruego.

Por eso, en su Mensaje de este año para conmemorar el Día del Teatro, Fosse pone el foco en la guerra y terrorismo, como elementos que contradicen el arte.

«Es exactamente el enfoque inverso al de los conflictos violentos que vemos a menudo en el mundo, que alimentan la tentación destructiva de aniquilar todo lo extraño, lo único y diferente, mediante el uso de los inventos más inhumanos que la tecnología ha puesto a nuestra disposición. Hay terrorismo en este mundo. Hay guerra, puesto que la gente tiene un lado animal que lo lleva a ver lo extraño como una amenaza a su propia existencia, en lugar de ver el fascinante enigma que eso representa«, añade Fosse.

De esta manera, Fosse lamenta que «lo diferente» desaparezca al ser vista como una «amenaza». «Lo que vemos desde fuera, se ve como desigualdad, por ejemplo, las religiones o ideologías políticas, se convierten en algo que debe ser derrotado y destruido», explica.

Además, el noruego defiende que las personas de todo el mundo son «fundamentalmente iguales», sin importar su lengua, color de piel o cabello, aunque también reconoce las diferencias, que asegura, el arte aúna para definir la diferencia entre «lo extraño y lo universal».

«El arte no se expresa tratando de que todo sea igual, al contrario. Nos muestra nuestras diferencias, aquello que es ajeno o extraño a nosotros. Todo buen arte contiene precisamente eso: algo extraño, algo que no podemos comprender completamente y que, sin embargo, entendemos de cierto modo. Contiene lo enigmático, algo que nos fascina y por lo tanto nos lleva más allá de nuestros límites y así crea la trascendencia que todo arte debe contener y a la cual conducirnos», concluye el dramaturgo.

Fosse, cuya obra y novelas se han asociado con el teatro posdramático y con el posmodernismo y vanguardismo, y firma títulos como las obras ‘Alguien va a venir’ y ‘Variaciones sobre la muerte’, o novelas como ‘Mañana y tarde’, acudirá a Langfang (China) del 27 al 29 de marzo de para formar parte del evento que el ITI celebra con una conferencia, una gala y talleres para atraer la participación de profesionales del teatro.

El Mensaje del Día Mundial del Teatro, firmado por Fosse, se promocionará a través de vídeos en YouTube en el que el autor leerá su contenido, y, en algunos países, el mensaje será leído el 27 de marzo (o alrededor de esta fecha) previo a las presentaciones o espectáculos.

ESPAÑA CELEBRA EL DÍA DEL TEATRO

Mientras, en España, Radio Televisión Española (RTVE) ha programado espacios específicos para esta celebración, como una nueva edición de ‘La 2 es Teatro’ con la adaptación televisiva del montaje teatral ‘Tea Rooms’; y especiales como ‘La Sala’, que recupera en RNE la ficción sonora ‘La valentía’; y Radio 5 que se fijará en el teatro social con ‘Quiero colapsar a tu lado’.

Así, La 2 estrena la adaptación televisiva de la obra ‘Tea Rooms’ este mismo miércoles 27 a las 22:00 horas, al igual que la serie de La 1 ‘La Moderna’, basada en la novela homónima de Luisa Carnés y que cuenta la historia difícil de varias mujeres, empleadas de un

Por su parte, el programa de RNE ‘La Sala’ ofrecerá la medianoche del sábado 30 al domingo 31 un especial de ‘La valentía’, que es una adaptación de la obra de Alfredo Sanzol, mientras que la emisión irá acompañada de entrevistas a parte de su elenco, con las actrices Adriana Ozores y Carmen Ruiz a la cabeza, y a los responsables de su dirección y realización.