Juan Diego Botto, un dictador en ‘El Escuadrón Suicida’: «Desgraciadamente, sobran referentes reales para inspirarme»

‘El Escuadrón Suicida’, el debut de James Gunn como director en el Universo Extendido DC, llega a las salas de cine el próximo 6 de agosto. El filme, secuela y a la vez reboot de la cinta casi homónima de 2016, narra las aventuras de un equipo de supervillanos que son reclutados por el gobierno estadounidense para una misión de la que probablemente no regresarán. En su mortal odisea, los protagonistas tendrán que enfrentarse a amenazas de todo tipo, entre ellas, un dictador encarnado por Juan Diego Botto que, tal y como señala el actor, no están tan alejados de la realidad.

«En Sudamérica, desgraciadamente, no tenemos que estrujarnos mucho las meninges para encontrar referentes de dictadores en los que poder inspirarnos«, ha en una entrevista concedida a Europa Press el actor, quien da vida en la película a Silvio Luna, el militar que gobierna con puño de hierro la pequeña y ficticia isla sudamericana de Corto Maltés.

Siguiendo los pasos de Elena Anaya en ‘Wonder Woman’, de Marta Milans en ‘¡Shazam!’ y a la espera de la aparición todavía inédita de Maribel Verdú en ‘The Flash’, Botto es el tercer intérprete español que Warner Bros elige para formar parte de su Universo de superhéroes. Tras enviar una prueba que él mismo había grabado en casa, el estudio lo convocó a una audición en Los Ángeles con el director. Sin embargo, un día antes de volar a Estados Unidos, la compañía volvió a contactarle: «Me dijeron ‘oye, que no hace falta que hagas la prueba, James Gunn la ha visto otra vez y el personaje es tuyo’«, ha explicado el actor.

En referencia al cineasta, Botto ha destacado la libertad creativa que el estudio ha concedido al director a la hora de realizar ‘El Escuadrón Suicida’. «Lo que sorprendía desde el principio era que Warner Bros. le ha dado total confianza a James Gunn, un cheque en blanco, desde que presentó el proyecto hasta la edición», señala.

Sobre Gunn, el actor ha destacado la singularidad del cineasta para crear un ambiente «maravilloso» en el set de rodaje y hacer que «todos los días fueran como una fiesta de cumpleaños«. A nivel más personal, Botto ha confesado que el director tuvo un gesto de amabilidad muy especial con él: «Coincidió que varios actores europeos estábamos allí durante el día de Acción de Gracias y, como evidentemente no teníamos nada que celebrar, nos invitó a su casa para que estuviéramos con su familia y que no estuviéramos solos cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo».

«Él es el tipo que tiene 300 millones de Warner para hacer una película y que se acuerda de que tres muchachos se van a quedar solos, ese es James Gunn«, sentencia Botto.

UNA PELÍCULA PARA VER EN EL CINE

‘El Escuadrón Suicida’ aterriza en la cartelera en un momento de dificultad en el que los cines no han recuperado aún la afluencia de público previa a la pandemia y en el que los grandes estudios están experimentando nuevas fórmulas de distribución con estrenos simultáneos a las salas en sus propias plataformas. Para Juan Diego Botto, superproducciones como esta van a «empujar a los espectadores» a volver a disfrutar de las películas en pantalla grande.

«Creo que (el cine y el streaming) no se van a solapar, que hay un público para cada cosa, que el camino mayoritario para esta película van a ser las salas y creo que es la forma de disfrutarla en toda su plenitud, aunque el público que la vea en streaming la va a disfrutar también, evidentemente no es lo mismo una pantalla pequeña que una grande», ha apuntado Botto.

Dirigida por James Gunn, la película cuenta con un reparto formado por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi o David Dastmalchian entre otros muchos. 'El Escuadrón Suicida' llega a las salas el próximo 6 de agosto.





