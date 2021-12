Juan Mayorga y Blanca Portillo reivindican la inexistencia de fronteras entre el teatro y la vida en ‘Silencio’

El Teatro Español acoge el estreno el 7 de enero, en un momento en el que frente a la pandemia es necesario un «teatro de excelencia»

El dramaturgo y académico Juan Mayorga y la actriz Blanca Portillo estrenan el 7 de enero en el Teatro Español de Madrid ‘Silencio’, una pieza en la que reivindican la inexistencia de fronteras entre el teatro y la vida e invitan a los espectadores a sumergirse en la importancia del silencio como un elemento «a veces más elocuente que las palabras«.

Mayorga elabora y dirige en esta obra una «dramaturgia nueva» cuyo «embrión» se encuentra en el discurso homónimo que redactó para su ingreso en la Real Academia Española (RAE) en 2019, y que desde antes de pronunciar ante los académicos ya concebía como un «hecho teatral» en el que, «sin duda», Portillo, su amiga, tendría que ser la actriz que evocase en el escenario ese silencio que subraya el «sentir del actor».

«Es una actriz superdotada y sobre todo su relación con el teatro es casi sacerdotal«, ha expresado este martes, 28 de diciembre, el dramaturgo en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación en el Teatro Español de la coproducción de Avance y Entrecajas.

Ese vínculo con el arte del teatro era necesario para esta obra en la que Mayorga evita una «recitación» de su discurso, convirtiéndolo en una función teatral en la que proyecta las «fuerzas» que se encuentran en el teatro que ama, la «acción, la emoción, la poesía y el pensamiento», y presenta a «un ser humano en este mundo complejo».

Con el silencio como «acción central», Mayorga ha tejido así una historia en la que Portillo se mete en la piel de una actriz que acepta el encargo de un amigo dramaturgo para presentar en su nombre su discurso de entrada como académico en la RAE, ante lo que entra en un «conflicto» y decide «convertir el estrado en un escenario«, ha explicado Mayorga.

Asimismo, ha incidido en que su propuesta esta lejos de ser un «monólogo» pese a ser Portillo la única que se encuentra en las tablas, ya que, a partir de la construcción de «experiencias en el espacio y el tiempo con el silencio», la mujer protagonista mantendrá un diálogo en el que invitará a los espectadores a «jugar en su interior, con sus emociones y pensamiento».

«Queremos que salgan del teatro con un nuevo cristal para ver una forma de vida«, ha apostillado, por su parte, Portillo, quien ha asegurado que sintió esto precisamente cuando escuchó por primera vez el discurso de Mayorga, un «acto de homenaje al teatro» que explica su «forma de ver la vida y el género».

La actriz ha ensalzado la obra, no obstante, como una historia «más allá del discurso», la cual trata sobre la amistad, el compromiso con el teatro y el peso del silencio, que lleva a entender que «sin vida no hay teatro y sin teatro no hay vida«.

Asimismo, ha destacado el «silencio» como un «acierto» de tema. «El silencio es un lugar de introspección y una forma de comunicarse a veces más elocuente que las palabras«, ha manifestado al respecto en unas palabras que Mayorga ha compartido.

En este sentido, el dramaturgo ha señalado que «parece que en este tiempo el silencio está amenazado por el ruido», mientras en el teatro «se respeta»: «Alguna vez me han preguntado por qué hemos aprendido las gentes del teatro en estos meses ásperos y extraños. Nos hemos dado cuenta de que en el teatro encontramos una de las cosas más importantes de la vida, por las que merece ser vivida, y una de ella es hacer silencio para escuchar la palabra de los otros«.

UN TEATRO DE «EXCELENCIA» FRENTE A LA PANDEMIA

Esos «meses extraños» a los que se ha referido Mayorga son los de la pandemia, que ha sido parte de la creación de esta propuesta teatral porque fue el momento en el que el director y Portillo decidieron empezar a trabajar para convertirla en una realidad.

Según ha relatado Mayorga, la construcción de la versión teatral de ‘Silencio’ comenzó por videollamadas en la época de confinamiento y continuó posteriormente con la puesta en escena de todas las ideas que ambos habían planteado.

Ahora, la obra se topa nuevamente con la pandemia en su estreno ya que se vive un momento de repunte de casos en el que, según ha resaltado Mayorga, los creadores tienen, «más que nunca», que llevar a cabo un «teatro de excelencia» para que «la gente que esté más preocupada y tenga dudas a la hora de salir de casa, sienta que merece la pena salir, y volver«.

Frente al efecto «indudable» que ha tenido la crisis sanitaria sobre el teatro y el sector cultural, Portillo ha abogado por asumir las limitaciones con responsabilidad y «sin que ello suponga el abandono del trabajo».

«Esto afecta a todo el mundo, pero, ¿nos quedamos quietos y sentados en casa? Pues no en la medida de nuestras posibilidades. Yo no me voy a quedar sentada en mi casa a esperar que esto pase, ni quiero ni puedo ni debo, así que tenemos que seguir peleando«, ha subrayado la actriz, que precisamente vuelve al teatro tras dos años de parón en los que, ha reconocido, ha sentido «un gran vacío».

Tras su paso por el Teatro Español hasta el 11 de febrero, ‘Silencio’ iniciará una gira por España, con fechas aún por determinar, y pretende también presentarse en teatros extranjeros «si ómicron lo permite».

De esta manera, Mayorga y Portillo buscan dedicarle el «tiempo y exclusividad que se merece» a esta obra, que cuenta con diseño de escenografía y vestuario de Elisa Sanz, diseño de iluminación de Pedro Yagüe y espacio sonoro de Manu Solís y Mariano García.