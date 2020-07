Karine Vanasse dice adiós a Cardinal en Calle 13: «Trabajar con Billy Campbell ha sido muy especial»

LOS ANGELES, 20 Julio (EUROPA PRESS- Raquel Laguna)

La popular serie canadiense Cardinal llega a su fin. El canal Calle 13 estrena en exclusiva la cuarta y última temporada este martes 21 de julio. El drama de investigación policial sigue al detective John Cardinal (Billy Campbell) y su compañera Lise Delorme (Karine Vanasse), quienes investigan los crímenes que acontecen en el pueblo ficticio de la Bahía Algonquin.

En la cuarta temporada de Cardinal, los detectives John Cardinal y Lisa Delorme acercan sus posturas como amigos y colaboradores. Existe un fuerte vínculo entre ellos que se profundiza en el tiempo. Cardinal está luchando por mantener su relación con su hija Kelly.

Delorme se pregunta qué será lo próximo para ella, pero cuando un caso de personas desaparecidas aparentemente mundano se convierte en una ola de asesinatos, la investigación posterior los lleva a sus límites como detectives y obliga a Cardinal y Delorme a enfrentarse a lo que les depara el futuro.

La actriz Karine Vanasse concedió una entrevista a Europa Press. La intérprete canadiense nos habla de su personaje, de cómo ha sido trabajar junto al actor estadounidense Billy Campbell y de sus planes futuros, ahora que Cardinal dice adiós.

El crudo invierno regresa a Cardinal en esta última temporada. ¿Cree que es la culminación perfecta para la serie?

Sin duda alguna. Fue maravilloso regresar al frío, tal y como empezó todo en la primera temporada. Es un elemento muy característico de la serie. Cuando rodábamos, a veces era incluso difícil concentrarse en los diálogos hacía mucho frío, pero cabe destacar que en esta nueva temporada el frío añade tensión a la serie. Y como la trama tiene que ver con las bajas temperaturas, el frío juega un papel muy importante.

Lise Delorme afronta importantes cambios en su vida. Cuénteme las novedades con respecto a su personaje.

Sí, esta vez veremos que Lise ha aceptado un nuevo trabajo en Toronto y este será su último caso junto a Cardinal. En la tercera temporada ya vimos cómo Lise estaba pensando en dar un giro profesional a su carrera con un nuevo puesto de trabajo. Lise siempre ha intentado llegar más alto y ha afrontado grandes desafíos. Es una mujer muy ambiciosa.

¿Qué le gusta de interpretar a Lise?

Lise sabe lo que quiere en la vida, no se detiene ante nada, y eso me gusta. Hay algo muy poderoso en mirar hacia adelante y admiro eso de mi personaje.

Lise y Cardinal tienen una relación profesional muy estrecha. ¿Veremos por fin si esa relación también evoluciona a nivel personal?

Puede que Lise y Cardinal sientan algo entre ellos, eso está ahí A lo largo de la serie hemos visto cómo estos personajes han creado un vínculo muy especial. Ahora, ese vínculo que comparten está más presente que nunca. Se van mostrando cosas que, hasta ahora, no se habían visto en la serie. En la vida, a veces hay personas que tienen una relación muy cercana, pero nunca ha pasado nada romántico entre ellos. Seguro que a los seguidores de la serie les encantaría que pasara algo (risas).

¿Qué es lo que más va a echar de menos de trabajar en Cardinal?

Ohhhh. Voy a echar mucho de menos a mi compañero Billy Campbell. Ha sido una colaboración muy especial. He disfrutado mucho trabajando con él, y también he aprendido mucho. No sé con quién voy a trabajar en proyectos futuros, pero me gustaría que fuera un proceso de colaboración entre actores. Al igual que ha ocurrido en Cardinal. Los dos amamos la interpretación y eso se nota. Billy es el protagonista de la serie, pero yo nunca me he sentido en un segundo lugar. Al contrario. Me he sentido muy querida y estoy muy agradecida por ello.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Tengo varios proyectos a la vista, pero ya veremos si salen adelante la pandemia del coronavirus ha trastocado el mundo… Por el momento, tengo que reinventarme. Estoy haciendo cosas con amigos, aquí en Canadá. Como actriz, me gustan las historias. Adoro cuando la gente conecta historias. Espero que alguno de los proyectos en los que estoy involucrada continúen después de la pandemia. Ahora estoy tratando de ser el mejor ser humano posible. Después de eso, quiero alentar a las personas a mantenerse conectadas con esa unidad y ese sentido de compasión que estamos desarrollando en estos momentos.