La bacteria más grande jamás descubierta es sorprendentemente compleja

Entre las hojas podridas de los manglares de Guadalupe, en el Caribe, viven unas extraordinarias criaturas con forma de filamento. Estos organismos filamentosos, de hasta un centímetro de longitud, son las bacterias unicelulares más grandes jamás vistas. Su nombre es Thiomargarita magnifica, viven de la oxidación del azufre y son 50 veces más grandes que cualquier otra bacteria conocida.

Olivier Gros, biólogo de la Universidad de las Antillas, en las Indias Occidentales Francesas, descubrió esta bacteria en 2009 mientras exploraba los manglares de Guadalupe. «Al principio, pensé que se trataba de un hongo u otra cosa, puede que un eucariota, pero no una bacteria», señala Gros. A diferencia de las bacterias y las arqueas, que son microorganismos sencillos, los eucariotas (entre los que se incluyen los animales y las plantas) poseen células complejas que contienen un núcleo y orgánulos como las mitocondrias.

Cuando regresó a su laboratorio situado en Pointe-à-Pitre, Guadalupe, Gros examinó su hallazgo bajo el microscopio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba observando un eucariota y de que se trataba de algo especial. En 2018, Jean-Marie Volland, biólogo marino del Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley, en California, observó la misma bacteria utilizando diversos métodos, entre ellos la microscopía electrónica y una técnica de obtención de imágenes llamada hibridación fluorescente in situ. De esta forma, pudo confirmar que se trataba de una única célula. Los autores informaron de su resultado en un artículo que ha aparecido publicado en Science.

Existen otras bacterias gigantes en la familia de Thiomargarita, pero la siguiente más larga solo llega a los 750 micrómetros de longitud. En los manglares también se pueden hallar otras bacterias filamentosas, pero todas ellas están compuestas por decenas de cientos de células. «Lo que convierte a T. magnifica en única es que todo el filamento, uno de los más largos que se pueden hallar en el manglar, está compuesto por una sola célula», señala Volland.

Una parte fundamental de esta bacteria es su vacuola, una membrana inerte y llena de fluido. Alrededor del borde hay unas estructuras unidas a la membrana que los autores llaman pepins (palabra francesa que hace referencia a las semillas o pepitas pequeñas de las frutas) y que, según ellos, se parecen a los orgánulos que se encuentran en la mayoría de las células eucariotas.

Thiomargarita magnifica no solo es extraordinaria por su tamaño. En otras bacterias, el material genético flota libremente en el interior de la célula, componiendo un único cromosoma circular. En T. magnifica, el equipo descubrió que la información genética estaba almacenada en cientos de miles de pepins. En el interior de cada uno de ellos hay ADN y ribosomas, máquinas moleculares que traducen las instrucciones del ADN para fabricar proteínas. Los pepins contienen en su conjunto unas 700.000 copias del genoma.

Un primer paso

Quedan por resolver muchas cuestiones. Una de ellas es saber si el hábitat del manglar en el que vive, en el que se encuentran numerosas moléculas sulfurosas, es fundamental para su existencia. También hay que examinar los pepins más de cerca para averiguar si contienen la misma mezcla de material genético, ribosomas y proteínas. «No hemos secuenciado pepins individuales, hemos secuenciado toda la célula, en la que encontramos cientos de miles de pepins», señala Volland. En concreto, desconocen si en cada pepin hay solo una copia del genoma o más de una.

Ahora que se ha descubierto T. magnifica, Gros espera que otros equipos busquen bacterias todavía más grandes que tal vez hayan pasado inadvertidas. Para Petra Levin, de la Universidad Washington en San Luis, Misuri, este descubrimiento desafía la sabiduría convencional según la cual las bacterias tienen tamaños menores que las células eucariotas. «Es posible que exista un tamaño límite, pero no creo que sea característico de las bacterias, las arqueas o los eucariotas», comenta.

La experta cree que no debemos subestimar la evolución, ya que no podemos adivinar cuál será nuestro próximo descubrimiento. «Nunca habría dicho que un organismo así pudiera existir, pero, ahora que lo veo con mis ojos, intuyo que la evolución tiene mucho que ofrecernos.»

Katharine Sanderson/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «A centimeter-long bacterium with DNA contained in metabolically active, membrane-bound organelles». Jean-Marie Volland et al, en Science, vol 376, n.º 6600, págs. 1453-1458, mes 2022.