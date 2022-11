La cara positiva del TDAH

Aproximadamente uno de cada veinte niños padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y la patología puede durar toda la vida. Las características más importantes son la hiperactividad, la impulsividad y los problemas de atención, que son mucho más pronunciados de lo que correspondería a la edad respectiva. A menudo se asocia con problemas cognitivos, dificultades en la escuela o el trabajo y, a veces, en las relaciones interpersonales.

La investigación sobre el TDAH se centra casi exclusivamente en los déficits asociados a este trastorno. Sin embargo, según un nuevo estudio, esta visión es parcial. «Casi todos los que lo padecen informan también de aspectos positivos del TDAH», escriben los investigadores holandeses en la revista Frontiers in Psychiatry.

El grupo, dirigido por Lessa Schippers y Martine Hoogman, de la Universidad de Radboud, en Nimega, había preguntado a una organización por el TDAH; respondieron más de 200 afectados. Solo unos pocos no vieron ningún beneficio en relación con su diagnóstico de TDAH. El resto nombró un total de más de 50 características positivas diferentes. El equipo las agrupó en cinco características fundamentales: creatividad, dinamismo, flexibilidad, habilidades socioemocionales y capacidades cognitivas.

El hecho de que alguien sea más o menos positivo con respecto al TDAH no tiene nada que ver con la edad ni con la experiencia terapéutica. Sin embargo, las mujeres conocían más los aspectos positivos del TDAH que los hombres, especialmente en las áreas de flexibilidad (51 frente al 27 por ciento) y competencias socioemocionales (53 frente al 34 por ciento).

Los resultados encajan con hallazgos anteriores que también encontraron una conexión entre el TDAH y la creatividad. Pero, ¿son estos aspectos positivos realmente parte del trastorno? Todavía no se sabe mucho al respecto, pero los autores parecen convencidos. «Los síntomas centrales del TDAH, como la impulsividad, pueden ser un problema, pero también un punto fuerte», concluyen.

Recomiendan preguntar por estos puntos fuertes y hacerlos conscientes. Esto puede aumentar la autoestima, reducir la depresión y mejorar la calidad de vida. También debe tenerse en cuenta a la hora de elegir una terapia. Por un lado, para conservar las buenas cualidades. No hay pruebas de que los psicofármacos para el TDAH reduzcan la creatividad, pero esto podría ser diferente para otros aspectos positivos. Por otro lado, los afectados pueden querer prescindir de la medicación porque no entienden el TDAH como un trastorno, sino como una expresión en un continuo de «neurodiversidad», similar a lo que hacen muchos autistas.

Los investigadores señalan que no se trata de una muestra representativa de las personas con TDAH y que las respuestas son las opiniones personales de los afectados. Se necesitan mediciones objetivas para confirmar las autoevaluaciones e integrar los aspectos positivos en el cuadro del trastorno.

Christiane Gelitz

Referencia: «A qualitative and quantitative study of self-reported positive characteristics of individuals with ADHD». L. M. Schippers et al. en Frontiers in Psychiatry, publicado en línea el 12 de octubre de 2022.