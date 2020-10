La edad no contribuye a la vulnerabilidad frente al nuevo coronavirus

Las personas de edad avanzada desarrollan síntomas graves de la COVID-19 y presentan un mayor riesgo de muerte, pero no son más vulnerables a la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Un equipo de la Universidad de Hokkaido, en Japón, se ha basado en datos procedentes de Japón, España e Italia para demostrar que la vulnerabilidad a la infección es independiente de la edad, mientras que la aparición sintomática de la COVID-19, la gravedad de los síntomas y la mortalidad dependen probablemente de los años que se tengan. Los resultados se publican en Scientific Reports.

Los científicos elaboraron un modelo matemático para determinar si existe alguna relación entre la edad, la vulnerabilidad y la gravedad frente a la COVID-19. Entre otros aspectos, tuvieron en cuenta el número estimado de contactos entre personas en cada grupo de edad, así como las distintas medidas de confinamiento en los tres países. Analizaron los datos de Italia, España y Japón porque estos tres países ofrecen datos correctamente registrados y disponibles públicamente, indican en un comunicado de prensa.

En mayo de 2020, la tasa de mortalidad (número de muertes por cada 100.000 habitantes) era de 382,3 en Italia, de 507,2 en España y de 13,2 en Japón. Los autores constataron que a pesar de la gran disparidad de las tasas de mortalidad, la distribución de fallecimientos por edades era similar en los tres países. Según concluyen, la edad no influye en la posibilidad de contraer el nuevo coronavirus, sino que desempeña un papel en la gravedad y el riesgo de muerte a causa de la enfermedad. Ello explica por qué la distribución de la mortalidad por edades sea similar en los tres países analizados.

Fuente: Universidad de Hokkaido

Referencia: «The age distribution of mortality from novel coronavirus disease (COVID 19) suggests no large difference of susceptibility by age». Ryosuke Omori, Ryota Matsuyama y Yukihiko Nakata, publicado en línea en Scientific Reports el 6 de octubre de 2020.

