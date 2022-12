La empatía mejora nuestra comprensión de la vida emocional de los animales

Las personas que conviven con mascotas en casa o animales de granja saben bien que estos animales son capaces de expresar emociones de una forma que no dista demasiado de cómo lo hacemos los humanos. Pero ¿de qué depende que seamos más o menos capaces de comprender esas señales emocionales?

Según un nuevo estudio del Departamento de Biología de la Universidad de Copenhague, las personas más empáticas son también más capaces de descodificar los sonidos emocionales de los animales. En la investigación, los autores analizaron cómo los mamíferos se comunican entre sí y de qué modo factores como la edad o el trabajo realizado con estos animales influyen en nuestra comprensión de su vida emocional.

En el estudio participaron 1024 personas de 48 países. Antes de comenzar la prueba, se les pidió que respondieran a preguntas demográficas: sexo, edad, nivel de estudios, si tenían hijos y si su trabajo o estudios estaba relacionado con animales. Para preparar el experimento, se grabó a los animales de prueba en situaciones de excitación variada y asociadas a una valencia positiva o negativa (por ejemplo, expectativa de comida frente a frustración por la comida). A continuación se verificó la valencia emocional mediante indicadores de comportamiento descritos en la bibliografía de investigación. La excitación emocional se evaluó basándose en la frecuencia cardiaca de los animales domésticos y en el movimiento (un buen indicador conductual de la excitación) en las especies salvajes.

Una vez montada la prueba, se reprodujeron sonidos de cabras, vacas, caballos, cerdos y jabalíes, junto con sonidos de galimatías humanos emitidos por actores. Tras ello se les presentó varias preguntas, cada una de las cuales contenía dos sonidos de animales de un animal en particular, con diferente excitación (pero la misma valencia), o diferente valencia (pero la misma excitación). A continuación, tuvieron que adivinar si el sonido era de excitación alta o baja o de carga emocional positiva o negativa (es decir, valencia). Después de la prueba, se les pidió que completaran una prueba estándar de empatía, que asigna puntuaciones en 4 dimensiones de este constructo hacia las personas.

Los resultados revelaron que los participantes que trabajan con animales —los cerdos y caballos domesticados resultaron más fáciles de descifrar para los sujetos que sus parientes salvajes— tenían más facilidad para reconocer los sonidos emocionales de los mamíferos presentados. Por otra parte, los datos del estudio mostraron que las mejores puntuaciones se encontraron entre los jóvenes de 20 a 29 años. Al parecer, la capacidad de descodificar sonidos de animales disminuye de forma constante con la edad. Asimismo, las personas con puntuaciones altas en empatía fueron las que demostraron una mayor pericia a la hora de desentrañar la comunicación emocional de los animales. No hubo diferencias apreciables en relación con el sexo, la paternidad o el nivel educativo de los participantes.

El estudio permite concluir que los seres humanos expresamos la excitación emocional de una forma similar a los animales, al ser una respuesta evolutiva bien preservada en los mamíferos. Por este motivo, cuando utilizamos la misma norma para interpretar los sonidos emocionales de los animales, solemos acertar. Sin embargo, nos cuesta más descodificar el estado emocional de un animal si solo nos basamos en la valencia (la cualidad positiva o negativa de la emoción).

Esta investigación ha arrojado resultados interesantes que muestran el camino hacia formas concretas de trabajar en la mejora del bienestar animal a través de la comprensión de sus emociones.

Unai Aso Poza

Referencia: «Age, empathy, familiarity, domestication and call features enhance human perception of animal emotion expressions». J. S. Greenall et al. en Royal Society Open Science, vol. 9, nº 12, 2022.