La exposición a señales subliminales podría ayudar a olvidar malas experiencias

Los recuerdos intrusivos recurrentes son la causa de algunas enfermedades mentales, como el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo. Los médicos suelen tratar estos trastornos con «terapia de exposición». Reexponen a los pacientes, de forma gradual y suave, a estímulos o simulacros temidos —desde recuerdos de un combate activo hasta gérmenes en un retrete—, enseñando al cerebro a acostumbrarse a los estímulos y a disociarlos del peligro.

Pero la terapia de exposición tiene sus inconvenientes. «Enfrentarse a estos recuerdos traumáticos es doloroso para los pacientes», afirma Yingying Wang, psicóloga cognitiva de la Universidad de Zhejiang (China). «Estos tratamientos sufren una tasa de abandono muy alta». Wang y sus colegas han dado un primer paso hacia el desarrollo de una forma más benigna de atenuar los recuerdos traumáticos. Su estudio de prueba de concepto implica la exposición subliminal a pistas sobre esos recuerdos después de poner al cerebro en un estado en el que es probable que olvide.

Los nuevos hallazgos suponen un nuevo giro en una forma de olvido activo en la que las personas aprenden a suprimir recuerdos, practicando el no pensar en ellos en presencia de recordatorios. En varios estudios, los participantes han memorizado pares de palabras como «aguja-médico» o «jogger-collie» y luego han practicado pensar o no pensar en la segunda palabra cuando aparece la primera (el recordatorio). La práctica de no pensar en la segunda palabra ha conducido al olvido.

El mecanismo de este efecto se centra en el principal centro de memoria del cerebro, el hipocampo. Los psicólogos han descubierto que suprimir la recuperación de la memoria pone al hipocampo en un estado funcional degradado. Este estado dura un pequeño lapso de tiempo —al menos 10 segundos, pero potencialmente mucho más— y proyecta lo que los investigadores han denominado una «sombra amnésica» que conduce a una mala memoria para otras cosas que suceden dentro de ella. Así, cuando las personas suprimen pares de palabras neutras, ponen su cerebro en un estado en el que es probable que olviden nuevas experiencias.

Este estado también permite olvidar recuerdos establecidos, según un estudio de 2021 de Wang y el psicólogo Zijian Zhu, de la Universidad Normal de Shaanxi (China). «Todo lo que hay que hacer es suprimir algo totalmente neutro y luego recordar ese recuerdo cerca en el tiempo», afirma Michael Anderson, psicólogo cognitivo de la Universidad de Cambridge, que ha realizado gran parte de los trabajos sobre supresión de recuerdos y es autor del nuevo trabajo. En ese estudio, Wang, Zhu y Anderson demostraron que el proceso podía degradar los recuerdos de escenas desagradables, incluso cuando el recordatorio de esas escenas se presentaba de forma que la gente no era consciente de que estaba allí.

Sin embargo, cuando Wang y Zhu propusieron la idea de este experimento, Anderson se mostró escéptico. «Me contaron la idea por correo electrónico y pensé: «Suena muy bien. Estoy seguro de que no va a funcionar»», recuerda Anderson. Pero Wang estaba segura de que sí, porque había desenterrado estudios que demostraban que ciertos recordatorios invisibles reclutaban el hipocampo, dice.

Así que los investigadores pidieron a 88 adultos jóvenes sanos en dos experimentos que memorizaran pares de palabras chinas neutras de dos caracteres. Para establecer recuerdos traumáticos, los participantes estudiaron imágenes perturbadoras, junto con imágenes o palabras que sirvieran de recordatorio de esas imágenes. Las imágenes perturbadoras mostraban temas como abusos físicos o sexuales, lesiones, muerte, desastres naturales y accidentes graves. Las imágenes recordatorias mostraban objetos como los que aparecían en las escenas, parecidos a recordatorios visuales del mundo real de sucesos perturbadores. En una fotografía, por ejemplo, una mujer y su hija yacían muertas en el suelo, tras haber recibido un disparo, y junto a la niña había una muñeca. El recordatorio, en este caso, era la imagen de una muñeca.

Después, se mostraba a los participantes una de las palabras de dos caracteres que habían estudiado y se les pedía que pensaran en la otra palabra de la pareja o que no pensaran en ella (que la suprimieran). Entre los ensayos, se mostraban a los participantes los objetos recordatorios de algunas de las escenas perturbadoras. En algunos casos, los objetos eran invisibles para los participantes, ya que aparecían muy brevemente y se enmascaraban mediante el parpadeo de una imagen de «ruido» similar a la estática visual de un televisor antes y después del objeto (dos tipos de «controles de conciencia» confirmaron que los participantes no veían las imágenes enmascaradas en casi todos los casos).

En una prueba de memoria posterior, los participantes recordaron las escenas que no se les habían recordado una media del 65 por ciento de las veces. En cambio, su recuerdo de las escenas perturbadoras para las que habían aparecido recordatorios entre dos ensayos de supresión rondaba el 55 por ciento, lo que demuestra que la sombra amnésica atenuaba el recuerdo de esas escenas. Este grado de olvido no es enorme, pero sí significativo. «Es una prueba de concepto de que se puede hacer», afirma Charan Ranganath, neurocientífico cognitivo de la Universidad de California en Davis, que no participó en el estudio. «Francamente, me sorprende que haya funcionado tan bien».

Los recordatorios subconscientes funcionaron tan bien como los conscientes. «Cuando les pides que identifiquen qué era aquello, responden: «No lo sé»», dice Anderson. «Sin embargo, cuando haces eso una y otra vez dentro de la ventana de sombra amnésica, es más probable que olviden la escena desagradable».

El resultado también se mantuvo cuando los investigadores activaron posteriormente el recuerdo de las escenas en las personas con las palabras en lugar de con las imágenes, lo que demuestra que el olvido es independiente del recordatorio específico. «[Esto] indica que el efecto se produce probablemente en el propio recuerdo objetivo» y no solo en su asociación con una señal concreta, afirma Wang.

El resultado abre la posibilidad de que los pacientes atormentados por un pasado doloroso no tengan que revivirlo para mejorar. «La idea de que se puedan eliminar los recuerdos perturbadores sin tener que volver a exponerse a ellos es una posibilidad fascinante», afirma John Gabrieli, neurocientífico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que colaboró anteriormente con Anderson, pero no participó en este estudio.

Sin embargo, esta edición cognitiva se produjo en adultos jóvenes normales, por lo que no se sabe si el procedimiento puede producir beneficios significativos en personas con trastornos mentales. Dado que los participantes no padecían estas afecciones, los investigadores también tuvieron que establecer artificialmente recuerdos perturbadores con un conjunto de imágenes perturbadoras en lugar de utilizar recordatorios realistas para personas atormentadas por recuerdos traumáticos.

Además, los investigadores no abordaron si este procedimiento subliminal podría disminuir las secuelas emocionales de los malos recuerdos. «No necesariamente queremos olvidar las cosas malas que nos han pasado. Simplemente, no queremos que nos paralicen», afirma Ranganath. Sería interesante saber si este método podría reducir el impacto visceral de los recuerdos traumáticos, medido por respuestas como la aceleración del corazón o la sudoración, afirma.

Por estas razones, los expertos advierten de que es poco probable que los hallazgos den lugar a una terapia a corto plazo. «La idea de que se puede hacer algo inconscientemente para ayudar a reducir la memoria es emocionante», dice Elizabeth Phelps, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Harvard, que no participó en el trabajo. «Pero creo que la traslación clínica está muy lejos».

Ingrid Wickelgren

Referencias: «Forgetting unrelated episodic memories through suppression-induced amnesia». Z. Zhu y Y. Wang en Journal of experimental psychology, vol. 150, nº 3, págs. 401-413, 2021.

«Inducing forgetting of unwanted memories through subliminal reactivation». Z. Zhu et al. en Nature Communications, vol. 13, nº 1, págs. 1-12, 2022.