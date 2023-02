La Gala de los Goya se convierte en un homenaje a Saura en la que se cuela la defensa de la sanidad pública

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –

La 37 gala de los Goya en Sevilla ha cerrado una edición en la que el cineasta recientemente fallecido Carlos Saura ha sido protagonista a través de varios homenajes, tanto de la Academia como de los galardonados, y en la que se ha colado la reivindicación de la sanidad pública.

De hecho, la ceremonia ha arrancado con la concesión del Goya de Honor, que estaba previsto en otro lugar de la gala, en el que la pareja de Saura, Eulalia Ramón, ha leído una nota póstuma en la que el cineasta agradece los reconocimientos recibidos y afirma haber sido «muy afortunado».

«Gracias a todos los que os habéis acordado de mí, he sido muy afortunado rodando más de 50 películas, traspasando límites que me propuse de joven. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en ese trabajo tan maravilloso, que es hacer una película y, especialmente a mis actrices y actores favoritos, algunos de ellos ya fallecidos», señala el texto.

Saura ha asegurado en esta nota póstuma estar «feliz» si su cine «ha servido de inspiración a la generación de directores de hoy». «Me veo reflejado como estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, siempre lo he dicho. Muchas gracias por este premio y una pena no estar saboreándolo con todos vosotros», ha añadido.

Ramón ha estado acompañada en el escenario por dos de los hijos de Saura, Ana y Carlos. Ana Saura ha explicado que su padre se fue «trabajando hasta el último minuto». «Nos enseñó que la imaginación no tiene límites, que hay que dedicarse a lo que uno le gusta y que la cultura es lo más importante que tenemos y hay que potenciarla», ha afirmado.

A partir de entonces, se han sucedido diversos momentos donde el nombre de Saura ha salido a relucir, como por ejemplo en uno de los discursos de agradecimientos de la guionista de ‘As bestas’, Isabel Peña, del cineasta Rodrigo Sorogoyen –«me fijaba en Carlos Saura todo el rato», ha dicho– o del actor Fernando Esteso, quien ha juntado el recuerdo con el de otro director fallecido, Agustí Villaronga. «Estarán seguramente escribiendo el guión de su próxima película y nos encontraremos más temprano que tarde», ha afirmado.

Los presentadores, Clara Lago y Antonio de la Torre, también han tenido unas palabras para Saura. «Ayer nos dejó uno de los padres y referentes de nuestro cine», ha apuntado Lago. «Le faltó solo un día para disfrutar un Goya de Honor. Sus aportaciones son de tal magnitud que harían falta 100 galas como esta para honrar su legado», ha afirmado.

Además, la actuación que ha abierto la gala de Manuel Carrasco, con música a un poema de Antonio Machado, ha estado precedida por la imagen de Saura, mientras que otra actuación de Natalia Lafourcade con ‘Por qué te vas’ de Jeanette –banda sonora de una de las películas del cineasta– ha arrancado con la petición de «celebrar la vida del maestro».

‘POR QUÉ TE VAS’

No ha sido el único momento en que ha sonado esta canción, pues la actriz francesa Juliette Binoche, Goya Internacional, ha tarareado esta misma canción incluida en la banda sonora de ‘Cría cuervos’, y de la que ha dicho que le «conmueve» porque ha estado con ella «durante toda su infancia». Méndez-Leite, además de recordar la figura del cineasta, ha anunciado la creación de un nuevo galardón, el Premio Elías Querejeta, en recuerdo del productor «que lanzó a Saura».

Más allá de este emotivo homenaje, la gala ha tenido espacio para varias reivindicaciones, entre ellas la más repetida: la defensa de la sanidad pública. Han comenzado los presentadores de la gala, quienes han citado a la sanidad publica entre otros ‘dardos’ a los dirigentes, como la situación de la valla de Melilla o «haber dejado tirado al Sáhara«. También Clara Lago, en otro momento, aludiendo a que la salud mental «no puede ser un privilegio para unos pocos y es necesario reclamar una sanidad pública».

Los equipos ganadores en categorías como mejor corto documental o en dirección de producción también han tenido palabras para la proclama sanitaria, si bien de lo más destacado han sido las palabras de Eulalia Ramón, quien ha dado las gracias «a todo el personal sanitario y también al equipo de paliativos domiciliario de Villalba» por el cuidado de Saura.

Esto ha tenido respuesta a través de redes sociales de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha agradecido a la viuda del cineasta el «homenaje» que ha hecho a la sanidad madrileña. «Todos creemos en nuestra sanidad, trabajamos por la mejor«, ha aseverado.

Por otro lado, la cuenta oficial de Twitter de la Comunidad de Madrid ha compartido esta parte de la intervención de Ramón. «La viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo del hospital de Villalba. Y ha pedido que se cuide la Sanidad Pública. Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona», ha sido el mensaje que ha acompañado el vídeo.

El presentador de televisión Jordi Évole ha reivindicado la gala del ‘No a la guerra’ de hace 20 años porque gracias a ella el cine español «enseñó a muchos a no callarse» y, además, ha recordado la celebración de una manifestación al entregar el premio «ya en domingo». «A las 12.00 horas hay una manifestación en Madrid a favor de la sanidad pública«, ha concluido.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD «TAMBIÉN FOLLAN»

No han sido las únicas reivindicaciones. Por ejemplo, la de Juan Antonio Bayona, cuando ha salido a entregar un premio junto a la cineasta iraní, Mitra Farahani, y ha reclamado «apoyo a los iraníes que luchan cada día y sufren represión por defender lo incuestionable». La actriz Susi Sánchez, en su discurso tras recibir el ‘cabezón’, ha resaltado la «lucha por la igualdad» de las mujeres, y Telmo Irureta, intérprete con parálisis cerebral y Goya al mejor actor revelación, ha defendido que «las personas con discapacidad también follan».

En el plano político, Méndez-Leite se ha dirigido a los políticos presentes durante su discurso habitual asegurando que el cine español está «muy contento este año y no pide nada», si bien ha citado «en los despachos» a los políticos para «las protestas». «Ministro Iceta, querida directora del ICAA, ministras y ministrables, como pueden ver este año no pedimos nada. Estamos muy contentos. Para las rogativas, los matices y las protestas ya nos veremos en los despachos», ha bromeado.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el ‘in memoriam’, donde además de los recientemente fallecidos Carlos Saura y Agustín Villaronga, los escritores y guionistas Javier Marías y Domingo Villar y también las estrellas internacionales Gina Lollobrigida o Irene Papas, han sido otras de las personalidades fallecidas que han sido recordadas. Junto a ellos, también han aparecido otros nombres, como el exministro de Cultura José Guirao o el actor Juan Diego, mientras sonaba la canción ‘Me cuesta tanto olvidarte’, versionada por Guitarricadelafuente y Bely Basarte.

Otra actuación que ha destacado ha sido las del centenario del nacimiento de Lola Flores, que se ha colado en la gala de los Premios Goya a través de su hija Lolita. La cantante ha homenajeado a ‘La Faraona’ cantando ‘¡Ay, pena, penita, pena’, tema que forma parte de la película musical hispano mexicana homónima de Miguel Morayta, que se estrenó en 1953.