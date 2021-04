La momia de Franco, la reina Letizia o los independentistas, en el «desafiante y sexy» regreso de ‘Los hombres de Paco’

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –

Once años después de la emisión de su último capítulo, ‘Los hombres de Paco’ se preparan para su regreso. Atresmedia ha puesto en marcha una nueva temporada contará con el regreso de actores como Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos o Neus Sanz. Con la comedia de siempre pero un toque actual, la ficción está de vuelta más «desafiante y sexy» que nunca y tratando en clave de humor temas como la exhumación de Franco o la monarquía.

«‘Los hombres de Paco’ vuelven como les recordamos. Vuelven actuales, desafiantes y ‘sexys«, señala Marc Cistaré, responsable de guion y productor ejecutivo, en un encuentro virtual con los medios. «Había un clamor popular en las redes. Los fans nos estaban dando motivos para volver«, agrega el productor, que destaca que la intención de los nuevos episodios es «seducir al espectador antiguo como al nuevo».

«Nos daba miedo, han pasado muchas cosas. Ahora todos tenemos la piel muy fina. ¿Nos van a dejar meternos en esos líos que nos metíamos hace once años? Tenemos capítulos muy ‘paqueros’, muy atrevidos. Tenemos capítulos protagonizados por la momia de Franco, la reina Letizia o hablando de la independencia de Cataluña», adelanta el guionista.

Al frente de estas nuevas aventuras vuelven a estar Paco Tous y Pepón Nieto en los roles de Paco y Mariano. «Lo hemos hecho con muchas ganas, con mucho amor. Siento un poquito de vértigo, de no defraudar. Estamos más maduros y más graciosos«, dejó caer Tous, que contó que a su personaje, al igual que en temporadas anteriores, «todo le sale mal». Por su parte, Nieto asegura que «ama a Mariano», al que califica como «personajazo». «Es muy enriquecedor para un actor poder cubrir un personaje diez años después. Mariano ha crecido en estos diez años, es más maduro, está casado, tiene una niña y otros en camino, tiene otra vida totalmente distinta», añade.

RITA Y POVEDILLA

Neus Sanz y Carlos Santos, Rita y Povedilla en la ficción, también vuelven en esta nueva etapa de Los hombres de Paco. «Rita ha cambiado, se ha hecho una señora. Tiene dos divorcios y dos hijos. Es más independiente y tiene las cosas más claras. Pero cuando está con Povedilla se vuelve la Rita de la primera temporada», reveló la actriz, que confesó que había «deseado muchas veces» que volviera ‘Los hombres de Paco’. Algo similar opina Santos, que no reniega del personaje que lo catapultó a la fama. «Es el personaje que más quiero y que más me ha enseñado«, apunta. «Es un personaje con el que descubrí dónde estaba mi límite como actor», añade.

La producción cuenta con la incorporación de Amparo Larrañaga en el rol de Dolores Urbizu. «Me enamoré al segundo, vaya pedazo de personaje», dice la intérprete, que con ‘Los hombres de Paco’ vuelve a la televisión tras más de una década alejada de la pequeña pantalla.

Además, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti completan la lista de nuevos fichajes. «Me llegó la prueba de casting y me volví loca pero pensé que no me iban a coger, que era un proyecto muy grande«, admite Sagasti, que da vida a la sobrina de Paco. «Yo veía Los hombres de Paco con mis padres, me reía, me encantaba», afirma. «Al principio no tenía una dimensión real de lo que significa esto«, comenta Juan Grandinetti, que se incorpora en el rol de Rober.

La nueva temporada de ‘Los hombres de Paco’ tendrá 16 capítulos que se emitirán en dos bloques de ocho entregas y contará con la participación de Adriana Ozores, Hugo Silva, Michelle Jenner, Juan Diego, Mario Casas y Fede Celada.

Cistaré, Montse García y Javier Pons son los productores ejecutivos de la serie. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva. José Javier Reguilón, Abraham Sastre y Tom Fernández están al frente del guion. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie, que se podrá ver en ATRESplayer PREMIUM próximamente.