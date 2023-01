La nueva canción de Rosalía ‘LLYLM’ se filtra en redes sociales horas antes de su lanzamiento oficial

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) –

La nueva canción de Rosalía ‘LLYLM’ (Lie Like You Love Me- Miénteme como si me quisieras) se ha filtrado en redes sociales y varias cuentas de Twitter ya han compartido el tema que dura algo más de tres minutos.

Algunos usuarios han compartido la canción en torno a las 16.15 horas de este jueves. En principio, el lanzamiento oficial estaba previsto para las 00.00 de este viernes, 27 de enero. Los seguidores en redes sociales ya han elogiado la canción, con frases como «pero qué buena es LLYLM» o «resulta que una vez más lo ha vuelto a hacer. Es increíble cómo consigue fusionar géneros».

En esta canción, Rosalía mezcla el castellano, lengua en la que comienza a cantar, para la parte del estribillo hacerla en inglés y fusiona tintes flamencos con toques electrónicos. No es la primera vez que la catalana se atreve con el inglés, ya que colaboró en el remix de ‘Blinding Lights’ con The Weeknd y previamente hizo lo propio con James Blake en ‘Barefoot in the park’.

La artista, el pasado jueves, 19 de enero, compartía 15 segundos de la canción en su perfil de Tik Tok con la parte del estribillo ‘I don’t need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. I’ll be yours or fantasy. I don’t need the honesty, baby lie like you love me. Maybe at the end, it becomes real’ (No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, cúbreme en un sueño. Seré tuya o fantasía. No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, quizás al final se hace realidad).

Recientemente, concretamente el pasado miércoles, la artista volvía a dejar algunos segundos de ‘LLYLM’ mientras se maquillaba. Este es el tercer single que saca, tras ‘Despechá RMX’ y ‘Besos moja2’, después de haber sacado su último disco, ‘Motomami’, con el que ha recorrido varios puntos de España y del mundo.