La pandemia provoca la mayoría caída en el número de vacunaciones infantiles de los últimos 30 años

Según un informe publicado este pasado mes de julio, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el número de vacunaciones infantiles a nivel global ha experimentado la bajada sostenida más larga de los últimos 30 años.

Los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), muestran que el porcentaje de niños que han recibido tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3) ha bajado un 5 por ciento entre 2019 y 2021, hasta situarse en el 81 por ciento a nivel global (vea el gráfico adjunto). La DTP3 se considera un indicador de la cobertura de las vacunas; si los niños no reciben estas dosis, probablemente también estén dejando de recibirlas para muchas otras enfermedades.

En el informe se detalla que, en 2021, las rutinas de inmunización contra enfermedades como el sarampión se dejaron de aplicar a 25 millones de niños, lo que causará brotes que se habrían podido prevenir. «Si esta tendencia descendente se mantiene, aparecerán más casos, brotes y muertes causadas por enfermedades que son evitables», explicó un portavoz de la OMS a Nature.

Entre 2011 y 2019, la cobertura mundial de vacunas se mantuvo estancada en el 85 por ciento. Esa tasa sufrió una caída en picado entre 2020 y 2021, durante la pandemia, y de manera particular en los países con rentas bajas y medias. Pero el portavoz de la OMS explicó que «incluso una disminución pequeña de la vacunación, combinada con un número creciente de casos relacionados con enfermedades prevenibles, puede ser suficiente para que se produzcan brotes en cualquier sitio».

Dosis perdidas

Las malas cifras en la cobertura de las vacunas nos alejan de nuestras metas en cuanto a inmunización global; una de las cuales es conseguir que, en 2030, se haya reducido en un 50 por ciento el número de niños que no han recibido ninguna vacuna. De acuerdo con la OMS, durante el año 2021, alrededor de 25 millones de niños no han recibido su primera dosis contra el sarampión. Son 5 millones más que en 2019. Entre enero y abril de 2022, se comunicaron alrededor de 50.000 casos de sarampión a nivel mundial, más del doble de los comunicados durante los primeros 4 meses de 2021. Y, en febrero y mayo, Malawi y Mozambique informaron de su primer brote de poliovirus salvaje de los últimos 30 años.

La OMS y UNICEF también observaron descensos alarmantes en el número de niñas que han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano, un patógeno que puede derivar con los años en un cáncer de cuello uterino.

De acuerdo con la OMS, el descenso es atribuible, en parte, a la pandemia, que ha causado interrupciones en las cadenas de suministros, desvíos de los recursos y confinamientos, lo que ha limitado los servicios relacionados con las vacunaciones. Los desafíos económicos derivados de ella también han hecho mella en la financiación de las rutinas de vacunación por parte de algunos gobiernos. Otros factores, tales como el aumento del número de comunidades afectadas por conflictos o desastres naturales, también han contribuido a ese descenso.

Se espera que los recursos destinados a la vacunación puedan volver a niveles anteriores. Muchos países están implementando campañas para ponerse al día. India, por ejemplo, ha redoblado esfuerzos en su misión Indradhanush, que trata de asegurar que las vacunas lleguen a mujeres embarazadas y niños no vacunados o con pautas incompletas.

De cualquier modo, mientras los países tratan de recuperarse de la pandemia, es muy posible que desvíen recursos de salud pública a otros sectores, explica Giridhar Babu, epidemiólogo de la Fundación Pública de Salud de India, una organización sin ánimo de lucro de Nueva Delhi. «Los próximos meses deberían dedicarse a campañas de recuperación, especialmente en esos países en los que hay una gran proporción de niños [no vacunados]. No podemos dejar de salvar la vida de un solo niño».

Giorgia Guglielmi/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «COVID-19 pandemic fuels largest continued backslide in vaccinations in three decades», WHO y UNICEF, comunicado de prensa conjunto, 15 de julio de 2022.

