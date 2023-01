La restricción calórica alarga la vida de los animales en el laboratorio, pero no en la naturaleza

En el laboratorio, los animales hambrientos suelen vivir más tiempo. Esa tendencia se ha observado en toda una serie de organismos, desde moscas de la fruta a ratones (y en algunas ocasiones incluso en primates). La vida de los individuos a los que han dado menos de comer es más larga. La cuestión es si, en la naturaleza, comer menos aporta algún beneficio a los animales silvestres. Y, en ese caso, ¿por qué? Algunos científicos intentan realizar los mismos experimentos fuera de las condiciones de laboratorio.

Hace décadas, se sugirió que los animales hambrientos utilizaban la energía destinada originalmente a la reproducción al mantenimiento de su cuerpo. De esa forma, aumentaban las probabilidades de supervivencia durante el período de hambruna aplazando la reproducción para cuando los tiempos mejorasen. La teoría se conoció como la hipótesis de la reasignación adaptativa de recursos.

Pero para algunos especialistas, esta teoría carecía de sentido. Los animales silvestres se enfrentan a amenazas constantes, como patógenos, condiciones meteorológicas variables y competidores. Retrasar la reproducción no tiene sentido cuando la vida está sometida a tantas tensiones. Además, un animal hambriento se arriesgará más para encontrar comida, lo que puede hacer que muera más temprano. «Es absurdo pensar que, por comer menos, los animales silvestres estarán más sanos o vivirán más», afirma el biólogo evolutivo Steven Austad, de la Universidad de Alabama en Birmingham.

En un estudio reciente, pendiente de publicación, los biólogos evolutivos Felix Zajitschek y Russell Bonduriansky, ambos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, propusieron investigar estas cuestiones reproduciendo lo que le ocurre a un animal cuando la ingesta de calorías disminuye fuera de los confines del laboratorio. Mantuvieron a las moscas de la fruta a unos grados por debajo de su temperatura óptima para simular un estrés moderado que estos animales podrían tener que afrontar en la naturaleza. Las hembras alimentadas con una dieta restringida empezaron a morir a los 20 días, mientras que muchas de las moscas alimentadas con una cantidad normal vivieron 100 días o más. A Zajitschek le sorprendió la rapidez con la que la población disminuía al desviarse de las condiciones normales de laboratorio. «Para ser sincero, no esperaba un efecto tan marcado.»

Su estudio todavía no se ha sometido a una revisión por pares, y muchos especialistas creen que es prematuro decir que la longevidad asociada a la restricción alimentaria es un artefacto del laboratorio, tal como sugiere su trabajo. «Afirmar que todos los experimentos anteriores se basan en algo artificial es ir demasiado lejos», afirma la experta en envejecimiento María Ermolaeva, del Instituto Leibniz sobre Envejecimiento-Instituto Fritz Lipmann de Alemania. La bióloga Mirre Simons, de la Universidad de Sheffield, es de la misma opinión. «No hay que sobreinterpretarlo», añade.

Sin embargo, hay razones para pensar que no hay que descartar el razonamiento de Zajitschek. Otros investigadores han complementado la dieta de animales silvestres para responder a preguntas tangenciales, señala Austad, y «el resultado es que nunca viven menos». Por ejemplo, en uno de esos experimentos se dio comida extra a aves silvestres para ver si sus poblaciones crecían o no y para comprobar si cambiaron sus hábitos de depredación. La vida de los animales tiene la misma duración y se reproducen más cuando se les suplementa la dieta o cuando viven más tiempo, añade Austad.

En 2006, Austad y su equipo publicaron los resultados de su propia investigación destinada a resolver este enigma: capturaron ratones silvestres y alimentaron a sus descendientes en el laboratorio con dietas restringidas para ver si reaccionaban igual que aquellos que se criaban en el laboratorio desde hacía generaciones. Tanto si los descendientes de los ratones silvestres salvajes comían mucho como si comían poco, su supervivencia media era casi la misma. Austad no se sorprendió: los ratones de laboratorio habían vivido tanto tiempo en cautividad que compararlos con sus congéneres silvestres es, según sus palabras, «como comparar los Yorkshire terriers con los lobos».

Estudios en la naturaleza

Resulta muy difícil estudiar la restricción alimentaria en un entorno salvaje porque no podemos impedir que los animales busquen comida cuando tienen hambre. En un estudio anterior, Bonduriansky y su equipo intentaron complementar la dieta de una población silvestre de moscas Protopiophila litigata. Estas moscas (cuyo cuerpo mide unos dos milímetros y medio) se crían exclusivamente en las cornamentas desechadas de alces y ciervos. Marcaron las moscas con pequeñas gotas de esmalte para hacerlas reconocibles, las capturaron con regularidad, las alimentaron con azúcar o proteínas extra en viales de cristal y, o las devolvieron a la naturaleza o las mantuvieron en el laboratorio.

En algunos ensayos, las moscas mantenidas al aire libre vivían tanto tiempo cuando comían comida extra como sus congéneres más hambrientas, al contrario de lo que suele ocurrir en el laboratorio. Pero los experimentos se interrumpían a menudo, por ejemplo, si aparecía una araña y se comía a los sujetos de estudio. «No fue posible obtener una respuesta sólida», afirma Bonduriansky, pero los resultados les dieron esperanzas. Si mejoraban algunos aspectos del diseño del experimento, en el futuro podrían realizar estudios más precisos en la naturaleza.

En 2020, Simons y su equipo publicaron los resultados de un estudio para el que analizaron la hipótesis de la reasignación adaptativa de recursos. Predijeron que, si las moscas hambrientas dedicaban más energía a cuidar de su cuerpo que sus homólogas cuya dieta era más rica, en el momento que volvieran a disfrutar de la misma dieta que sus compañeras bien alimentadas les iría mucho mejor. Pero, en cambio, ocurrió lo contrario: las moscas que alternaban dietas ricas y restringidas tenían tasas de mortalidad más altas que las moscas que siempre comían bien. El experimento es una de las razones por las que Simons descarta la hipótesis de la reasignación adaptativa de recursos.

En cambio, es posible que los animales de laboratorio vivan más tiempo cuando se alimentan menos porque algo que comen (o algo que su cuerpo produce después de comer) es intrínsecamente tóxico, por lo que comer menos significa reducir la toxicidad, afirma Simons. Por el momento no está claro qué componente de la dieta es tóxico, añade, y, además, puede variar en función de la situación. Austad tiene otra teoría. Según él, es probable que los animales silvestres hambrientos empiecen a comer alimentos no ideales, como cereales cubiertos de hongos, algunos de los cuales son tóxicos. De esa forma, activarían las vías celulares que les protegen de las toxinas. Estas mismas vías protegerían a los animales de las toxinas que el cuerpo produce como subproducto del metabolismo, las cuales pueden contribuir al envejecimiento.

Cada caso es diferente

Pero ¿por qué los animales de laboratorio y los silvestres no reaccionan igual a la restricción dietética? Simons cree que es posible que la cantidad de alimento dependa de las condiciones peculiares en que se encuentra el animal. Por ejemplo, un ratón que corre no se beneficiaría de una dieta restringida como sí lo haría un ratón más sedentario. La composición genética individual de un animal y su sexo también influyen en la cantidad de restricción dietética óptima. Según él, la clave es «que la dosis ideal cambia según varios factores».

Algunas personas adoptan una dieta reducida con la esperanza de vivir más tiempo u obtener otros beneficios para su salud. Zajitschek y Ermolaeva, por ejemplo, siguen regímenes de ayuno intermitente, que consisten en alternar períodos de alimentación sin restricciones con periodos de ayuno. No está claro si estas prácticas prolongan la vida de los seres humanos, aunque pueden aportar otros beneficios, como ayudar a mantener un peso saludable o reducir la presión arterial. El biogerontólogo Mark McAuley, de la Universidad de Chester, advierte de que quien desee empezar una dieta restringida debe ser prudente. No todos somos iguales. El grado de restricción dietética adecuado para una persona puede no funcionar para otra. Y, en general, para McAuley, los estudios sobre restricción dietética ofrecen «muchas más preguntas que respuestas».

Para comprender mejor este tema, McAuley cree que hay que hay que realizar más experimentos controlados en ambos escenarios (laboratorio y campo). Por ejemplo, hace poco estudiaron cómo se adaptaban las moscas de la fruta a los cambios ambientales cuando se las mantenía en recintos rodeados por una red en un huerto de melocotoneros de Pensilvania. McAuley se pregunta si se podría estudiar la restricción dietética en insectos u otros animales que vivan en entornos exteriores controlados. De un modo u otro, es necesario «estudiarlo en la naturaleza».

Saima May Sidik

Referencia: «Dietary restriction fails to extend life in stressful environments»; Felix Zajitschek et al. en el archivo de preimpresión bioRxiv, 512576, 17 de octubre de 2022.