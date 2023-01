La sensibilidad al rechazo social predice el riesgo de autolesiones

Cada vez son más frecuentes las conductas autolesivas en la infancia y la adolescencia. Diversos estudios estiman que la prevalencia de las autolesiones no suicidas (ALNS) en adolescentes oscila en un rango comprendido entre el 22 y el 45 por ciento. Las conductas de ALNS incluyen cortarse o tallarse la piel, introducirse objetos bajo las uñas o la piel, hacerse quemaduras, rasparse o rascarse hasta el punto de hacerse sangre y golpearse a propósito. Si bien este tipo de comportamientos pueden producirse como respuesta a experiencias sociales angustiosas, a menudo se asocian con la reactividad emocional, y algunos jóvenes son más propensos que otros a autolesionarse.

En un nuevo estudio longitudinal, publicado en la revista Biological Psychiatry, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte examinaron los correlatos neuronales y otros factores de riesgo de las ALNS con el objetivo de desentrañar qué tipo de vulnerabilidades emocionales y socioambientales influyen en su desarrollo. Para el estudio, los autores examinaron, mediante imagen por resonancia magnética funcional (IRMf), la reactividad de los adolescentes en la amígdala —una región cerebral que se ha asociado con la reactividad emocional y la sensibilidad al entorno social, incluidas la recompensa y el castigo— y se tomaron varias medidas sociométricas para predecir longitudinalmente las conductas de ALNS.

En la investigación participaron 125 adolescentes (63 chicas y 62 chicos), a los que se les presentó una tarea de demora del incentivo social: en ella tenían que anticipar y tratar de evitar el castigo de sus compañeros (una cara con el ceño fruncido) y de anticipar y evitar obtener una recompensa social (un rostro sonriente) mientras se les realizaba IRMf. Los menores también tuvieron que clasificar a sus pares como los que más y los que menos les gustaban, una evaluación establecida de la preferencia social que capta las experiencias del mundo real de aceptación y rechazo por parte de los compañeros. Los participantes completaron un cuestionario el año de la exploración y, de nuevo, un año después para determinar conductas de ALNS en el pasado.

Los investigadores descubrieron que una mayor reactividad de la amígdala durante la anticipación del castigo social predecía una mayor participación en conductas de ALNS un año más tarde entre los adolescentes con menor preferencia social por sus compañeros. Los resultados sugieren que los jóvenes que son más sensibles a la perspectiva del castigo social y que experimentan una mayor adversidad social en su red de pares del mundo real pueden estar en mayor riesgo de ALNS en el futuro.

A nivel clínico, estos hallazgos revelan la importancia de diseñar enfoques terapéuticos que centren sus objetivos en enseñar habilidades de regulación emocional y aumentar las interacciones prosociales con los compañeros para proteger a los adolescentes contra el desarrollo de conductas autolesivas.

Unai Aso Poza

Referencias: «Neural reactivity to social punishment predicts future engagement in nonsuicidal self-injury among peer-rejected adolescents». O. H. Pollak et al. Biological psychiatry, publicado el 10 de octubre de 2022.



«Conducta autolesiva en adolescentes: prevalencia, factores de riesgo y tratamiento». Á. F. Ibáñez et al. en Cuadernos de Medicina psicosomática y psiquiatría de enlace, vol. 103, nº 5, 2012.