Las mejoras en los permisos parentales benefician la salud mental de las madres

Numerosos factores biológicos, psicológicos y socioeconómicos influyen sobre la salud mental. Entre ellos, la entrada en la maternidad o paternidad puede ser un proceso estresante, ya que implica grandes cambios en la vida de los progenitores. Junto al cuidado del bebé pueden presentarse numerosos retos, como la incertidumbre en la carrera laboral o los agobios financieros por un aumento de los gastos y una disminución de los ingresos provocada por la baja parental. Además, las mujeres experimentan importantes cambios biológicos. Debido a ello, pueden aparecer ciertos trastornos mentales tras el nacimiento del bebé, como la depresión posparto, que afecta a entre el 10 y el 20 por ciento de las madres.

Los permisos parentales podrían prevenir la aparición de los trastornos mentales o aliviar su impacto al convertirse en un apoyo en esta etapa de la vida, ya que conceden tiempo para el cuidado del recién nacido y otorgan cierto respaldo económico. En ese sentido, ¿influyen las características de los permisos en el grado de protección de los padres frente a los trastornos mentales? Investigadoras de la Universidad de Estocolmo y del Instituto Karolinska han realizado la mayor revisión sistemática hasta la fecha sobre esta cuestión. Los resultados se han publicado en la revista The Lancet Public Health.

En la investigación se incluyeron un total de 45 estudios, en los que se evaluaron los efectos de permisos parentales de diferentes características (en cuanto a la prestación económica y la duración) sobre el riesgo de trastornos mentales de los progenitores. También se analizó el impacto sobre la salud mental de uno de los miembros de la pareja cuando la otra accedía a un permiso parental. Todos los estudios se realizaron en países de ingresos altos: Alemania, Suecia, España, Italia, Dinamarca, Francia, Noruega, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Japón. Treinta y ocho de los 45 estudios eran de calidad media o elevada.

Las científicas observaron que cuanto más generosos eran los permisos, mejor salud mental tenían las madres. En ese sentido, los beneficios de los permisos sobre la salud mental eran mucho más claros en las madres que en los padres. En concreto, un aumento de la duración del permiso se asociaba, en general, con un menor riesgo de la madre de sufrir diversos problemas de salud mental, como síntomas depresivos, distrés psicológico (un tipo negativo de estrés) o síndrome de desgaste profesional («burnout»), y también se daba una menor demanda de los servicios de atención mental.

En cambio, los resultados sobre los beneficios de los permisos en los padres no eran concluyentes. Esto se debe a que existe un número considerablemente menor de estudios centrados en los padres. No obstante, las limitadas pruebas científicas en este colectivo sugieren que unos mejores permisos (como aquellos que incluyen retribución económica) también reducen en ellos los riesgos de trastornos mentales. Los efectos indirectos sobre la salud mental de uno de los progenitores cuando el otro gozaba de un permiso parental no estaban claros, pues existían resultados dispares. Cuando la madre disfrutaba de un permiso de larga duración se observaba un menor riesgo de ansiedad del padre, pero no de depresión. Por otro lado, cuando el padre era el que accedía al permiso no se producían beneficios claros sobre la salud mental de la madre.

Cuando los permisos duraban más de dos o tres meses, las madres experimentaban un riesgo aún menor de trastornos mentales. Los efectos positivos sobre la salud mental de los permisos en las madres no solo se daban en los primeros meses, sino que se mantenían a largo plazo, años después del nacimiento. De esta forma, los permisos contribuían de forma positiva al bienestar de la familia de forma duradera.

Ante estos resultados, las autoras de la investigación sostienen que los permisos parentales contribuyen a aliviar o prevenir los problemas de salud mental, especialmente en las mujeres. Este beneficio es mayor cuanto más generoso es el permiso y es un efecto generalizado que se observa con independencia del país, del nivel de ingresos y del diseño metodológico empleado en los estudios. Por todo ello, los responsables de decidir las políticas sociales deben también considerar los efectos positivos que tienen los permisos sobre la salud mental de las familias.

Esther Samper

Referencia: «The effect of parental leave on parents’ mental health: a systematic review»; Amy Heshmati et al. en The Lancet Public Health, vol. 8: e57–75, enero de 2023.