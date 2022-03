Las palomas mensajeras recuerdan sus rutas durante años

Las palomas mensajeras combinan una precisa brújula interna con el recuerdo de los hitos del paisaje para trazar el camino de vuelta al palomar, aunque hayan transcurrido cuatro años desde la última vez que lo recorrieron, según un nuevo estudio.

Estudiar la retentiva en los animales plantea no pocos problemas; en este tipo de estudios «no es nada habitual que pasen años desde que el animal retiene la información hasta que vuelve a recordarla por necesidad», explica Dora Biro. En un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, esta zoóloga de la Universidad de Oxford comparó con la ayuda de sus colaboradores los trayectos recorridos por palomas mensajeras domésticas tres o cuatro años después de que volaran esa misma ruta hasta su palomar desde una granja situada a 8,6 kilómetros. El estudio aprovecha los datos de otro experimento hecho en 2016, en el que estas aves aprendieron las rutas en contextos sociales distintos durante varios vuelos: solas o acompañadas por congéneres que conocían o ignoraban el camino.

Con los datos de los aparatos de GPS fijados temporalmente a su dorso, compararon las trayectorias de vuelo de una cohorte de palomas en 2016 con las rutas tomadas por las mismas aves en 2019 o 2020, sin que estas hubiesen visitado el lugar de suelta en todo ese tiempo. Algunas no usaron algunos puntos de referencia del terreno en su recorrido, pero muchas otras siguieron caminos «sorprendentemente similares» a los de 2016, afirma la también zoóloga de Oxford y coautora del estudio Julien Collet. «Era como… si hubiesen volado por última vez justo ayer, no hace cuatro años.»

El equipo comprobó que las palomas recordaban la ruta tan bien como si la hubiesen recorrido en solitario o con otras, y mucho mejor que las que hicieron el viaje en 2016.

A Vernon Bingman, que estudia la orientación animal en la Universidad Estatal de Bowling Green y no ha tenido relación con el estudio, el resultado no le sorprende y cree que aporta otra confirmación de la notable memoria de las palomas mensajeras. «Acorta un poco la distancia entre nuestro egocentrismo en cuanto a las capacidades intelectuales humanas y lo que los animales son capaces de hacer.»

Robin Donovan

Referencia: «Pigeons retain partial memories of homing paths years after learning them individually, collectively or culturally». Julien Collet, Takao Sasaki y Dora Biro en Proceedings of the Royal Society B, vol. 288, artículo n.º 20212110, noviembre de 2021.