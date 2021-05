Las selvas envueltas en niebla están desapareciendo

Los hábitats remotos llamados bosques nubosos tropicales, que se asientan en las montañas neblinosas y aprovechan la humedad del aire para obtener el agua, se hallan en declive. Así lo afirma un análisis global que también informa de que los bosques nubosos, a pesar de ocupar solo el 0,4 por ciento de la superficie terrestre, albergan alrededor del 15 por ciento de la biodiversidad mundial de aves, mamíferos, anfibios y helechos arbóreos.

Dirk Karger, del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de la Nieve y del Paisaje, en Birmensdorf, Walter Jetz, de la Universidad Yale en New Haven (Connecticut) y sus colaboradores crearon modelos de predicción del hábitat que incorporan datos de teledetección sobre la cobertura de las nubes y otros parámetros para calcular la extensión de los bosques nubosos tropicales en todo el mundo. A continuación, estudiaron imágenes de satélite de la superficie terrestre entre 2001 y 2018 para determinar el ritmo de desaparición de los bosques nubosos y analizaron cómo afectaría esta pérdida a 3700 especies que viven en este ecosistema.

El equipo estima que durante el periodo de 18 años estudiado desaparecieron más de 15.000 kilómetros cuadrados de bosque nuboso tropical, el 2,4 por ciento del total mundial. África y América sufrieron las mayores pérdidas. Los autores señalan que el establecimiento de áreas protegidas apenas sirvió para detener la pérdida de hábitat y su biodiversidad, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar otras medidas de conservación.

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso de Nature Resarch Group.

Referencia: «Limited protection and ongoing loss of tropical cloud forest biodiversity and ecosystems worldwide». Dirk Nikolaus Karger et al. en Nature Ecology & Evolution, publicado en línea, abril de 2021.