León de Aranoa estrena ‘El buen patrón’: «Lo de los premios es un destello que no es lo real»

Sobre la elección para los Oscar: «Cualquier cuestionamiento que se haga no es a mí, es a la Academia. Y yo es algo que no haría»

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) –

El cineasta Fernando León de Aranoa, que estrena este próximo 15 de octubre su nueva película ‘El buen patrón’, considera que a la carrera por el Oscar en la que ya está sumergida su cinta hay que «saber encontrarle el lado divertido«, siendo consciente de que «el ‘glamour’ en el cine es algo que dura muy poco«.

«En el momento de los premios y los estrenos, es verdad que ese ‘glamour’ está ahí, pero detrás hay mucho trabajo de personas que tienen dificultades para vivir de su oficio. Lo de los premios es un destello que no es lo real, pero hay que saber encontrarle el lado divertido«, ha señalado en una entrevista con Europa Press el director.

En cualquier caso, León de Aranoa ha reiterado la necesidad de «distinguir lo que es importante» en la profesión cinematográfica. «Hay que poner el foco en tu carrera y en tu trabajo, hay gente que lo disfruta más y otros menos y hay que saber aceptar lo de los premios y que no es lo más relevante«, ha añadido.

Precisamente, el director de ‘Barrio’ se reconoce «muy contento, responsabilizado y tranquilo» con la selección de su película para los próximos Oscar en representación de España. Además, no comparte las críticas surgidas a raíz del descarte de la película de Almodóvar, ‘Madres paralelas’, en esta selección.

«Es la selección que ha hecho la Academia de Cine, de unos compañeros que se dedican a hacer películas y saben de las dificultades de hacerlas. Su apoyo es muy importante y yo lo he celebrado mucho. Cualquier cuestionamiento que se haga, venga de donde venga, no supone cuestionar mi trabajo, sino a la Academia y a esa decisión, y es algo que no entiendo y yo no haría. Pero allá cada cual», ha defendido.

BARDEM DIJO SÍ «MUY RÁPIDO»

‘El buen patrón’ es el ‘reverso’ de la anterior película de León de Aranoa que también sirvió de candidatura española para los premios de Hollywood, ‘Los lunes al sol’. Además, vuelve a contar con Javier Bardem como protagonista, quien «dijo que sí muy rápido» a la propuesta del director. «Tuve bastante suerte en eso, hay esa facilidad después de dos películas juntos«, ha reconocido.

El realizador madrileño ve diferencias con ambos trabajos, especialmente en el campo laboral. «En ‘Los lunes al sol’ sí había ese sentimiento de identidad y de pertenencia a una clase. 20 años después, hay cada vez menos sensación de pertenencia a la clase trabajadora, parece que está en desuso y es de otro siglo. Es un ‘sálvese quien pueda'», ha ironizado.

CINE ESPAÑOL, ¿DE IZQUIERDAS?

No obstante, la novedad más destacada es ese humor ‘negro’ que también supondrá una baza para los Oscar. «Cuanto más extremo es el drama, más extremo el humor. Es también una manera de exorcizar y exponer las cosas e incluso de derrotarlas, porque hay algo de catártico. Además, ya solo me siento capaz de contar determinadas cosas con sentido del humor», ha añadido.

Preguntado por si el cine es ‘de izquierdas’ –la película incluye un ‘gag’ con esto–, ha afirmado que «eso es mucho decir y es generalizar demasiado». «Habrá muchos que no se consideren de izquierdas. Pero es verdad que, por ejemplo, en España desde la Guerra Civil la mayoría de intelectuales permanecieron en el lado Republicano. Hay algo ahí que sí parece una constante, pero generalizar es difícil», ha concluido.