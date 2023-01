Los bebés dan patadas con sentido

Desde el principio, los bebés —a menos que estén durmiendo— casi nunca se quedan quietos. No paran de dar patadas con los brazos y las piernas. Pero detrás de los movimientos aparentemente aleatorios de los bebés hay patrones que les ayudan a desarrollar su capacidad de coordinación. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigación dirigido por Hoshinori Kanazawa, de la Universidad de Tokio, basándose en análisis de movimientos de recién nacidos y bebés de tres meses.

Según informa el equipo en la revista científica PNAS, los mismos patrones aparecieron en distintos bebés, y más en los mayores. El equipo de Kanazawa filmó a los doce recién nacidos y diez lactantes que participaron en el estudio, utilizando cámaras de precisión y marcadores en brazos y piernas para registrar sus movimientos con todo detalle. Introdujo estas grabaciones en un modelo informático de los músculos y el sistema musculoesquelético para deducir las interrelaciones de los distintos músculos, así como la percepción general del cuerpo.

Según los expertos, los resultados sugieren que los movimientos aparentemente aleatorios desempeñan un papel importante en el desarrollo de las habilidades sensoriomotoras, es decir, la interacción entre percepción y movimientos. «Descubrimos que los movimientos espontáneos que parecen carecer de una tarea o propósito claros contribuyen al desarrollo sensoriomotor coordinado», afirma Kanazawa, según un comunicado de prensa de su universidad.

Hasta la fecha, se sabe relativamente poco sobre cómo aprenden los recién nacidos a controlar sus movimientos. «Las investigaciones anteriores sobre el desarrollo sensoriomotor se han centrado en las propiedades cinemáticas», explica el investigador. «Es decir, la actividad muscular que mueve una articulación o una parte del cuerpo». El estudio de su equipo, en cambio, analiza la actividad muscular y la percepción sensorial en todo el cuerpo, añade.

El grupo de investigación informa de que los bebés no se limitaban a realizar patrones de movimiento varias veces, sino que preferían «deambular» entre distintos estados sensoriomotores, es decir, combinaciones de movimiento y percepción. Esto no era de esperar porque generalmente se asume que el aprendizaje está relacionado con repeticiones de interacciones sensoriomotoras. El estudio sugiere, sin embargo, que los bebés aprenden los movimientos mediante movimientos «exploratorios» según su propio sistema, dice el comunicado de prensa.

«No repiten solo una acción, sino toda una serie de acciones similares», explica Kanazawa. Además, los expertos hallaron conexiones entre las fluctuaciones espontáneas del aparato locomotor y las del cerebro y la médula espinal: «Nuestro resultado proporciona un vínculo conceptual entre los movimientos espontáneos tempranos y la actividad neuronal espontánea». Los resultados sugieren que estos movimientos no dirigidos desempeñan un papel importante en el aprendizaje del movimiento. Regulan la interacción entre la percepción corporal y los músculos en esta fase temprana del desarrollo. A través de esta retroalimentación sensoriomotora, contribuyen a los movimientos coordinados posteriores.

Lars Fischer

Referencia: «Open-ended movements structure sensorimotor information in early human development». H. Kanazawa et al. en Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 120, nº 1, 2023.