Los gatos también reconocen cuando sus dueños les hablan

Muchos dueños hablan con sus mascotas con regularidad. Pero ¿escuchan? Esto está bien documentado en el caso de los perros: no solo son capaces de aprender y distinguir entre un gran número de órdenes, sino que también entienden el significado de algunas palabras, independientemente del tono de voz utilizado por sus dueños. Pero los gatos también pueden reconocer en la voz de sus amos que se les está hablando, aunque suelen reaccionar con menos euforia. Esto es lo que sugiere un estudio realizado por Charlotte de Mouzon, de la Universidad de París en Nanterre, y su equipo.

Al igual que los perros, los animales aguzan el oído, sobre todo cuando el lenguaje se dirige específicamente a ellos: al igual que los niños pequeños, muchos dueños de mascotas hablan a sus animales con un tono de voz más alto y suelen utilizar frases cortas, repetitivas y especialmente pronunciadas. Los gatos, sin embargo, solo perciben esa dirección cuando procede de su dueño. Con los extraños, los animales no parecen darse cuenta de que están destinados a ellos, o simplemente no les importa.

Mouzon y sus colegas lo descubrieron en un experimento en el que reprodujeron grabaciones de audio de los dueños o extraños a 16 gatos domésticos en su entorno familiar. En algunas de las grabaciones, los locutores se dirigían específicamente a los animales, con un tono más alto y frases familiares como «¿quieres jugar?» o «nos vemos». En otras secuencias, los sujetos pronunciaban las frases como si mantuvieran una conversación amistosa con un humano adulto. Los dueños de las mascotas estuvieron presentes en la sala durante el experimento, pero no se les permitió interactuar con sus animales inmediatamente antes, durante y después de la reproducción de las grabaciones. Utilizando varias cámaras, los investigadores grabaron el comportamiento de los animales y posteriormente lo analizaron con gran detalle.

El estudio demostró que los gatos estaban más atentos cuando sus dueños les hablaban en lenguaje gatuno, pero no cuando lo hacían con otras personas o cuando extraños se dirigían a los animales. Cuando los gatos oían hablar a sus amos, por ejemplo, interrumpían brevemente la actividad que estaban realizando o corrían hacia sus dueños.

Como su estudio solo se realizó con 16 gatos, los resultados deben confirmarse de nuevo en un grupo más numeroso, escriben Mouzon y su equipo en la revista científica Animal Cognition. Sin embargo, varios estudios sugieren ahora que los gatos, considerados testarudos, también tienen una relación muy especial con sus dueños. Ya en 2013, los investigadores encontraron pruebas de que los gatos pueden reconocer a sus dueños por su voz y reaccionan con más fuerza cuando son llamados por ellos. Según otro estudio, los gatos valoran el contacto humano, al menos tanto como la comida. Y según un estudio de Kristyn Vitale publicado en 2019, los animales podrían formar con su humano favorito un vínculo similar al de los bebés.

Daniela Mocker

Referencias: «Vocal recognition of owners by domestic cats (Felis catus)». A. Saito y K. Shinozuka en Animal cognition, vol. 16, nº 4, págs. 685-690, 2013.

«Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats (Felis catus)». C. de Mouzon et al. en Animal cognition, págs. 1-9, 2022.