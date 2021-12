Los resultados científicos sin verificar son los más citados

Los hallazgos de numerosos experimentos psicológicos y sociológicos no pueden replicarse, es decir, no se dejan confirmar mediante condiciones idénticas al estudio original (mismos diseño, protocolo, instrumentos, etcétera). Sin embargo, son los que con mayor frecuencia citan otros científicos y, por tanto, los que disfrutan de gran visibilidad en la investigación y los medios de comunicación, se informa en Science Advances.

Según hallaron Marta Serra-Garcia y Uri Gneezy, de la Unversidad de California en San Diego, de media, las investigaciones cuyos resultados no podían reproducirse tenían 153 veces más repercusión que los trabajos cuyos hallazgos se pudieron confirmar en estudios posteriores. Este fenómeno acontecía incluso en el caso de investigaciones ya publicadas que corroboraban lo contrario y en revistas como Nature y Science.

Los autores sugieren que los experimentos difíciles de reproducir a menudo arrojan resultados especialmente interesantes y extraños que atraen la atención mediática y acaban perdurando. El ejemplo más conocido lo aporta el estudio firmado por el médico Andrew Wakefield y publicado en The Lancet en 1998, el cual tuvo un gran repercusión mediática. Nunca pudo reproducirse. Al final, la revista retiró el estudio. No obstante, los «antivacunas» siguen considerando que el artículo es una prueba de que la vacunación contra el sarampión provoca autismo.

Referencia: «Non replicable publications are cited more tan repicable ones». Marta Serra-Garcia y Uri Gneezy en Science Advances, vol. 7, n.o 21, 2021.