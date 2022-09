María Becerra: «Quiero llegar al nivel de la carrera de Shakira»

La artista argentina realizará una gira por España con nueve fechas, incluidas Madrid y Barcelona

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) –

La artista argentina María Becerra (Argentina, 2000) llega a España con una versión «deluxe» de su Animal Tour, con la que pone punto y final a la etapa de su primer álbum y se encamina hacia el lanzamiento, a final de año, de su segundo trabajo, ‘La nena de Argentina’, en el que, según avanza, se reflejará su crecimiento personal y profesional, con ambiciones de ser una figura internacional de la talla de Shakira.

«Quiero ser como Shakira, llegar al lugar que ha llegado ella, a su nivel de carrera y reconocimiento: una artista latina reconocida en todo el mundo, que canta en español pero la escuchan en Estados Unidos», expresa Becerra, una de las máximas exponentes del género urbano en la actualidad, en una entrevista concedida a Europa Press.

Becerra, que pasó de ser ‘youtuber’ a estar nominada a Mejor nuevo artista en los Grammy Latinos 2021, ve en la cantante colombiana todo un ejemplo también por lo «impecable» de su carrera y el «respeto» que ha logrado, por lo que quiere seguir ese mismo camino. «No me interesaría llegar a esa posición con cosas malas detrás, me gustaría llegar a esa posición tranquila, feliz, siendo respetada y llevándome bien con mis colegas», asevera.

Precisamente, ese compañerismo que reivindica es una de las «claves», a su juicio, del triunfo de la generación de artistas urbanos argentinos que está triunfando en las listas musicales. Según Spotify, en los últimos tres años los artistas del país sudamericano han crecido en España un 346%, con Becerra entre las favoritas del público.

Para la artista, el triunfo de ella y sus colegas se debe a su «generosidad, empatía y sororidad». «Existe mucho compañerismo y entre mujeres colaboramos. Ya no existe la competencia. Eso nos ha ayudado muchísimo, que ante todo somos amigos, nos queremos, nos respetamos y queremos que la música en el país crezca», destaca la joven, para subrayar: «No nos comió el ego».

Pese a que esa es la línea que siguen estos talentos, Becerra lamenta que en la actualidad los medios de comunicación y la sociedad sigan intentando hacerlos competir, sobre todo a las mujeres, lo que achaca al «morbo». Si bien admite que las comparaciones son «algo medio humano», critica que en el caso de las artistas femeninas se tienda a la toxicidad.

«No veo por ejemplo a la gente comparando a Duki y Paulo (Londra), dos grandes de acá (Argentina)», ejemplifica, para incidir en que, además, las comparaciones tienden a hacerse aún más sobre el físico en el caso de las mujeres: «Hablan de quién es más linda o tiene más curvas. Eso lo hacen solo con nosotras».

Estas comparaciones son una forma de machismo que ha sufrido Becerra desde que entró en la industria musical del género urbano, un sector en el que ahora las mujeres tienen gran protagonismo a diferencia de hace unos años. «Agradezco a las colegas que han trazado un camino para todas nosotras, pisaron fuerte e hicieron valer sus derechos», celebra la cantante argentina, quien, no obstante, advierte de que las situaciones machistas se siguen dando, por ejemplo en premios donde las mujeres aún tienen su propia sección: «Algunos tienen la categoría de Mejor canción del año y otra de Mejor canción del año femenina. Quiero competir con los hombres, con todos, porque estoy a la altura de ellos».

Al respecto, también resalta el empoderamiento de las mujeres en géneros como el reggaeton a la hora de hablar libremente de su sexualidad. «A mi me encanta escribir sobe hacer el amor, el sexo, fantasías», detalla.

MADUREZ EN SU NUEVO ÁLBUM

Estas temáticas y otras abordará en su segundo álbum, ‘La nena de Argentina’, que saldrá a la luz a finales de año y en el que se verá «una clara madurez» de la artista. «Siento que crecí muchísimo en un montón de aspectos por todas las cosas que me ha tocado vivir y las responsabilidades que tengo. Hay que madurar mucho para encarar todo esto y hacerlo sanamente, que no te superen muchas cosas», explica.

Así, asegura que su nuevo trabajo será «muy personal», con composición «más adulta y metafórica», así como «versatilidad» ya que incluirá estilos como la bachata, el pop, baladas o cumbia, además de reggaeton. En este álbum, Becerra dará otro paso al incluir solo canciones solistas tras un etapa de lanzamientos de muchas colaboraciones: «Siento que es momento de que la gente conozca mi música solista, mi esencia, y que escuche lo que yo tengo para decir, para dar y cantar».

«IR A TERAPIA ME SALVÓ»

A la par que se prepara para el lanzamiento de este nuevo proyecto, Becerra también lidia con la exposición pública. Al respecto, asevera que ir a terapia es clave para ella.»Ir a terapia me salvó, pasan cosas terribles al tener una vida expuesta», cuenta.

Los comentarios sobre ella o su vida personal en espacios como las redes sociales le han causado mucha ansiedad e, incluso, pánico de salir a la calle. «A todos nos afecta mucho todo eso, somos muy chicos y chicas. Realmente abrir el celular y leer que dicen algo de vos como si te conocieran y ver que ese tuit tiene 50.000 ‘me gusta’, que 50.000 personas están de acuerdo con eso, y tampoco ninguna de ellas te conoce, es terrible», lamenta.

«La gente a veces tiene ganas de hablar, de inventar. Lamentablemente a uno a veces le encantaría salir a defenderse, salir a decir ‘esto no fue así, esto es mentira, esto que dicen se inventó, esto nunca pasó’ o cosas por el estilo… Pero a veces tampoco se puede porque saliendo a hablar se va a generar un revuelo peor y tú lo que quieres es que se termine, que dejen de hablar de vos, de inventar cosas, que dejen de querer perjudicarte, dañarte», agrega. En este sentido, subraya lo importante que es para ella estar rodeada de amigos, familia y un psicólogo.

Pese a todo, dice que en su carrera «pesa más lo bueno que lo malo»: «Estoy haciendo algo que amo y no se compara con nada. No me imagino haciendo otra cosa», sentencia. Y con ello seguirá en las próximas semanas con su gira en España. Y es que, Becerra empezará su Animal Tour España 2022, una gira con nueve fechas en las que recalará en Barcelona (29 de septiembre), Granada (30 de septiembre), Málaga (1 de octubre), Sevilla (8 de octubre), Madrid (9 de octubre), Murcia (11 de octubre), Valencia (12 de octubre), Bilbao (14 de octubre) y A Coruña (15 de octubre).

Emocionada con ello, está segura de que encontrará un público «muy bonito» y «lindo» como el que la recibió en otros conciertos también este 2022: «La gente de España me pareció muy cariñosa desde el lado del respeto, hasta para pedir una foto son respetuosos».