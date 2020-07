Metro de Londres elimina la obra de Banksy en un vagón con la que reivindica el uso de mascarilla

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) –

Transport for London ha eliminado la obra que el artista Banksy ha realizado en un vagón del Metro de Londres para reivindicar el uso de mascarilla.

Según informa CNN y recoge Europa Press, el trabajo fue retirado «hace unos días» porque violaba la «estricta política antigraffiti de TfL», según ha señalado un portavoz de la agencia de transporte en un comunicado.

De todos modos, Transport for London ha celebrado el «sentimiento de alentar a las personas a que se cubran la cara» de Banksy y ha manifestado que le gustaría ofrecerle «la oportunidad de hacer una nueva versión de su mensaje» para sus clientes «en un lugar adecuado».

El artista urbano Banksy colgó este martes en su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparece vestido como un profesional de la limpieza del metro de Londres, realizando varias pintadas en un vagón para reivindicar el uso de las mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

En el vídeo, el artista pinta varias ratas en las paredes de un vagón, algunas acompañadas de mascarillas o de líquido desinfectante, y otras estornudando y manchando la pared, ante la atenta mirada de algunos de los pasajeros, que observan con sorpresa la acción del artista de Bristol.

Finalmente, Banksy deja un mensaje en las puertas y las paredes de la parada en la que se baja, en el que se lee la letra de una famosa canción del grupo británico Chumbawamba: «I get «locked» down… but I get up again» («Me encierran… pero me levanto de nuevo»).

En la cuenta del artista en la que se ha colgado un vídeo con la acción, acompaña a las imágenes la frase: «If you don’t mask you don’t get» («si no te pones mascarilla no entiendes»).

Esta no es la primera vez que Banksy realiza una acción para concienciar respecto al coronavirus, ya que el pasado 6 de mayo el artista rindió un homenaje a los sanitarios británicos con una obra en la que convertía a los enfermeros en superhéroes.