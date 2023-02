Muere el director Carlos Saura a los 91 años, un día antes de recibir el Goya de Honor

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –

El director Carlos Saura, autor de filmes como ‘La Caza’, ‘Cria cuervos’, ‘¡Ay, Carmela!’ o ‘Taxi’, ha fallecido este viernes a los 91 años de edad, un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor, según han informado a Europa Press fuentes de la Academia.

Saura ha muerto en su domicilio rodeado de sus seres queridos. Su última película, ‘Las paredes hablan’, se estrenó el pasado viernes, muestra de, según ha destacado la Academia, «su incansable actividad y de su amor por el oficio hasta el último momento».

El cineasta iba a recibir el premio honorífico de la institución este sábado en Sevilla, por lo que la 37ª edición de los Premios Goya conmemorará la memoria de un creador irrepetible. En la anterior edición este reconocimiento recayó en el actor José Sacristán.

«Gracias a la Academia recibo con mucha alegría e ilusión este premio. Son más de 50 películas entre largometrajes y documentales, que han llenado gran parte de mi vida como profesional: la otra han sido mis seis hijos varones y mi hija Ana«, señaló Saura después de que el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, anunciara el Goya de Honor 2023.

Saura (Huesca, 4 de enero de 1932) también tuvo palabras de agradecimiento para su mujer Lali, «compañera de viaje». «He tenido la suerte en la vida de hacer lo que más me atraía y espero seguir haciéndolo. Doy gracias a la vida, que me ha dado tanto», celebraba.

GOYA A MEJOR DIRECCIÓN Y MEJOR GUION ADAPTADO POR ‘AY, CARMELA’

El cineasta consiguió el Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por ‘¡Ay, Carmela!’ y la Medalla de Oro de la Academia en el año 1992. Además, sus películas de los años 70 y 80 han «abierto mercados y prestigio» para el cine español, siendo reconocidas en los festivales más importantes.

Saura ha dirigido películas como ‘Los golfos’, ‘La caza’, ‘Peppermint Frappé’, ‘Ana y los lobos’, ‘La prima Angélica’, ‘Mamá cumple cien años’, ‘Deprisa, deprisa’, ‘Carmen’, ‘Flamenco, flamenco’, ‘Sevillanas’, ‘El séptimo día’, ‘Io Don Giovanni’ y ‘Goya en Burdeos’, entre otras.

Elías Querejeta, Emiliano Piedra, Andrés Vicente Gómez, entre otros productores, han respaldado las historias de este profesional, que fue yerno de Charles Chaplin, amigo y colaborador de Luis Buñuel, y que trabajó con grandes nombres no solo del mundo del cine, también de la ópera –Daniel Barenboim y Zubin Mehta–, del flamenco –Paco de Lucía y Camarón– y de la fotografía –Vittorio Storaro–.

DE BUÑUEL A FELLINI

Con una filmografía que forma parte del patrimonio cultural español, este amante del flamenco que abrió un camino a los documentos musicales, tenía en Buñuel, Bergman y Fellini a sus máximas influencias «porque los tres trabajan con la imaginación».

Saura no creía en los géneros y, según sus palabras, filmó tres tipos de películas: «La primera sería un cine con los pies en la tierra, con una realidad concreta como ‘Los golfos’, ‘La caza’, ‘Deprisa, deprisa’; otras más creativas como ‘La prima Angélica’, y luego el más musical».

A la lista añade una cuarta. «Me han preocupado muchos artistas que me han influido en mi vida, como Goya, autores de literatura española, y que son una especie de ensayos personales», defendía.

OFRECIÓ A ROSALÍA RODAR UNA PELÍCULA SOBRE FLAMENCO

El cineasta ofreció a Rosalía trabajar en una película sobre flamenco. «He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España», señalaba en una entrevista con Europa Press el realizador, cuando dirigía la adaptación teatral de ‘La fiesta del chivo’ en el Teatro Infanta Isabel.

El director contó que fue su hija y agente quien trasladó la propuesta concreta a Rosalía y también habló con la familia de la artista. La idea de Saura giraba en torno a que Rosalía representara a una figura del «flamenco actual», buscando otros artistas jóvenes que «ella conociera» y abordando «cómo ha cambiado el flamenco».

Saura rodó en distintas épocas varias películas con figuras del flamenco, desde Antonio Gades, Paco de Lucía, Carmen Linares o Cristina Hoyos, hasta Sara Baras, Miguel Poveda o Estrella Morente. Por su parte, Rosalía interpretó en la gala de los Goya la canción de Los Chunguitos ‘Me quedo contigo’, que aparecía en la película de Saura ‘Deprisa, deprisa’.

«Las primeras veces que he visto a Rosalía en España me ha parecido una maravilla, ella estaba haciendo unas cosas que yo he pretendido hacer con el flamenco: modernizarlo, bailarlo de otra manera, con esa libertad y el talento que ella tiene», destacó.