Muere Gloria Henry, la madre de ‘Daniel el travieso’, a los 98 años

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) –

Gloria Henry, actriz conocida por su papel de madre en la mítica telecomedia de los sesenta ‘Daniel el travieso’, ha muerto a los 98 años. Henry falleció el sábado, un día después de su cumpleaños, en su casa de Los Ángeles, según confirmó su hija Erin a ‘The Hollywood Reporter’.

Gloria Eileen McEniry, verdadero nombre de la actriz, nació en Nueva Orleans, Louisiana, el 2 de abril de 1923. Se mudó a Los Ángeles cuando era tan solo una adolescente y trabajó en programas de radio, anuncios comerciales y diferentes grupos de teatro.

Hizo su debut cinematográfico en 1947 en el drama deportivo ‘Sport of Kings’ y luego apareció en cintas como ‘Bulldog Drummond Strikes Back’ (1947), ‘Miss Grant Takes Richmond’ (1949) junto a Lucille Ball, así como en el western de ‘Encubridora’ (1952) protagonizado por Marlene Dietrich. Otros de sus títulos cinematográficos más desetsacados fueron ‘The Strawberry Roan’ (1948) ‘Triple Threat’ (1948), Racing Luck (1948), ‘Riders in the Sky’ (1949) y ‘Kill the Umpire’ (1950).

Henry también apareció con pequeños papeles en series de televisión como ‘My Little Margie’, ‘El show de Abbott y Costello’, ‘Papá lo sabe todo’ o ‘Perry Mason’ hasta que en 1959 saltó a la fama con el rol de Alice Mitchell, la madre de la icónica comedia de CBS ‘Daniel el travieso’, basada en el personaje de cómic de Hank Ketcham. La serie también fue protagonizada por Herbert Anderson como su esposo y el joven Jay North en el papel principal. Interpretó a Alice para la serie durante 146 capítulos hasta que la comedia fue cancelada en 1963.

En los últimos años en activo tuvo papeles en series tan populares como ‘Dallas’ o ‘Un médico precoz’ y su último trabajo ante las cámaras fue una aparición en la exitosa comedia ‘Parks and Recreation’ en 2012.