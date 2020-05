Muere Tony Allen, emblemático batería y pionero del afrobeat

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) –

El icónigo batería de jazz Tony Allen, acreditado como uno de los creadores del afrobeat y famoso principalmente por sus trabajos con Fela Kuti, ha muerto a los 79 años.

El mánager del emblemático músico nigeriano (Lagos, 1940) ha confirmado a la BBC su fallecimiento en París a causa de un aneurisma aórtico abdominal.

Allen empezó a tocar la batería a los 18 años, enrolándose en multitud de proyectos antes de conocer a Fela Kuti a en la década de los sesenta del siglo pasado.

Su personal estilo ayudó a definir el sonido de los trabajos más aplaudidos de Fela Kuti & Africa ’70, incluyendo ‘Expensive Shit’, ‘Zombie’ o ‘Unknown Soldier’.

Al mismo tiempo, Allen grababa sus propios álbumes y, tras abandonar el grupo de Fela Kuti, se instaló en París. Allí trabajó como batería de sesión durante los noventa para Kid Creole and The Coconuts, Amina o Manu Dibango.

Ya en el siglo XXI, Allen tocó en multitud de proyectos, como The Good The Bad & The Queen con Damon Albarn de Blur, con quien después formaría la banda Rocket Juice & The Moon.

Grace Jones, Charlotte Gainsbourg, Air, Gonjasufi y Angélique Kidjo fueron algunos de los proyectos que contaron con su peculiar forma de entender y marcar el ritmo. Su último álbum solista fue ‘The Source’ en 2017.