Nacho Duato, Premio Max de Honor: «Si no estuviese Podemos, el salario mínimo vital no lo habríamos visto ni de lejos»

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) –

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha sido galardonado con el Premio Max de Honor que concede la Fundación SGAE y que el artista, que dirigió la Compañía Nacional de Danza (CND) durante dos décadas, recibe con «humildad y alegría» porque es un reconocimiento a una carrera que comenzó hace 40 años y que le ha llevado por los principales teatros del mundo.

«Si no estuviese Podemos, el salario mínimo vital no lo habríamos visto ni de lejos«, ha afirmado Duato este lunes durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la concesión de este galardón, en la que ha hablado de su legado en la CND, su marcha de España, el trato que recibe la danza en España, sus esperanzas tras el coronavirus, la política o su pasión por la pintura, que le llevará a vender su obra en Basilea y Frankfurt.

Duato, quien afirma no ser votante del partido que lidera Pablo Iglesias, ha manifestado que cambios como el salario mínimo vital se han llevado a cabo cuando «ha llegado alguien y se ha puesto con el puño en la mesa«, una determinación que cree que podría ayudar al mundo de la danza a tener una mayor representación y protagonismo y, entre otros asuntos, dotar de un teatro a las principales compañías.

«España es el único país de Europa –hasta Omán tiene una compañía con un teatro estable– que no cuenta con compañías con teatro propio, ni de ópera, ni de teatro ni de ballet. Es un desastre. Pero por un oído les entra y por otro les sale, ni sienten vergüenza», ha lamentado el coreógrafo, que empezó a dirigir la CND en junio de 1990 y que abandonó en julio de 2010, por discordancias con la entonces ministra de Cultura Ángeles González-Sinde.

A su juicio, la solución para la falta de protagonismo de la danza parte, entre otros aspectos, por contar con un «buen presupuesto», tal y como observó durante su época al frente del Ballet Estatal de Berlín, en un país -Alemania– que cuenta con casi 80 compañías subvencionadas.

«En España si quieres subvención es irrisoria, es imposible subsistir«, ha dicho Duato, quien aunque nunca sería ministro, porque no quiere perder la «honestidad», cree que alguien debería preguntarse por qué en el Teatro Real no hay una compañía que suba a escena 40 espectáculos al año, en lugar de los tres que están programados.

Para Duato, durante sus años en la CND, la compañía llegó a lo más alto, desde Brooklyn Academy hasta a la ópera de Sidney, o las ópera de Oslo, Pekín o Seul. «Hice más de 60 coreografías y traje otras tantas, más de 113 ballets. Ese es el legado, pero lo cortaron de raíz y ya no se volverá a repetir. No lo quisieron preservar, no lo quisieron guardar, y creo que es porque si en lugar de coreografías fuesen cuadros no habría pasado lo mismo. A nadie se le ocurre coger 160 cuadros y meterlos en un sótano o quemarlos, pero en algo como la danza es más fácil darle carpetazo y olvidarse», ha criticado.

Tras marcharse de España para dirigir el Teatro Mijáilovski de San Petersburgo, en 2011 recibió una invitación para acudir a la inauguración de la exposición El Prado en el Hermitage, a la que acudieron los entonces Reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía. Tal y como ha recordado Duato, la Reina le comentó que era una «pena» cómo se le había tratado en España y el coreógrafo matizó que había sido el Ministerio, a cuya titular señaló. En cualquier caso, el bailarín afirma que no guarda «rencor» sino recuerdos del «grupo maravilloso» que se convirtió en «un referente en el mundo».

Por este motivo, se sorprende al ver que en los reportajes retrospectivos de televisión nadie se acuerda de la CND. «Cuando llegué fue un gran cambio, el público creció con la compañía y era la primera que realmente era una embajadora de danza en todo el mundo«, ha destacado el bailarín.

«REFORZADOS» TRAS EL CORONAVIRUS

Para Duato, el coronavirus ha tenido como consecuencia la cancelación de cinco estrenos en todo el mundo. «Hace cinco meses que no hay teatros y que no hay derechos de autor, pero no pasa nada, ya se normalizará todo cuando venga la vacuna«, ha indicado Duato, quien confía en que la sociedad salga «más reforzada», al igual que ocurre tras una ruptura sentimental. En cualquier caso, reniega de quienes usan expresiones bélicas para referirse a la pandemia. «¿No les ha contado su abuelo cómo fue la Guerra Civil?», se pregunta.

Al margen de la danza, Duato desarrolla su faceta artística también en la pintura y, según ha señalado, le han llamado dos galerías para participar en las ferias de Basilea y de Frankfurt. «Alucino, porque pinto fatal, no soy pintor, hago una mezcla entre pasteles de boda y pintura«, ha señalado el bailarón, quien entre sus referentes destaca a Velázquez, Vermeer o Miró. La continuidad de su pintura dependerá, según ha señalado, de la respuesta. «Son ferias muy agresivas, si no vendes en la primera muestra no te vuelven a llamar», ha dicho.

Preguntado acerca de su confianza en la política, Duato tiene claro que «la política tiene que estar para los más débiles» y «para las minorías», momento en el que ha hecho referencia a la celebración del «orgullo gay», así como para las familias desestructuradas. Personalmente, ha señalado que ha vivido «en tantos países» que ya no sabe ni de dónde es ni qué gobierno tiene o qué idioma habla. «Cuando dije que no me sentía español todo el mundo se escandalizó. Yo me levanto y no sé si soy español o lo qué soy, ni si soy de izquierdas o de derechas, aunque de derechas no soy«, ha indicado.