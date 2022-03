Nacho Vigalondo: "Recortar categorías en los Oscar es una vergüenza"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nacho Vigalondo vuelve a Hollywood con la serie 'Nuestra bandera significa muerte'. El cineasta cántabro dirige tres de los diez episodios de la primera temporada, que llega este jueves 3 de marzo a HBO Max. Una dispratada comedia de piratas inspirada en hechos reales que tendrá de trasfondo "una historia de amor queer". Nominado al Oscar en 2005 por su corto '7:35 de la mañana', el realizador considera "una vergüenza" la exclusión de la gala en directo de la entrega de varios premios de esta 94.ª edición que se celebrará el próximo 27 de marzo.

Creada por David Jenkins ('People on Earth'), 'Nuestra bandera significa muerte' narra la historia de Stede Bonnet (Rhys Darby), un caballero del siglo XVIII que decidió convertirse en pirata. El noble, considerado el bucanero "de los buenos modales", el cual estuvo fascinado por el poder de Barbanegra (Taika Waititi), al cual llamará la atención gracias a su sentido del protocolo y sus buenos modales.

"Lo me cautivó de la serie, mucho antes de conocerse los nombres que iban a formar parte de ella, fueron los guiones. Otro de los aspectos que me atrajo es que narra una historia de amor no necesariamente heterosexual. Fue una posibilidad real, además. Me llamó la atención el trasfondo queer que tiene, lo que me recuerda que el cine nunca ha explorado la sexualidad de los piratas", explica Vigalondo en una entrevista concedida a Europa Press.

Aunque inspirada en hechos reales, 'Nuestra bandera significa muerte' se toma varias licencias artísticas a la hora de retratar situaciones históricas. "Realmente, el desafío es ser completamente fiel a la historia real, porque esta no tiene tres actos", expone el cineasta, quien considera que la vida es "una sucesión de elementos" que no tienen por qué estar tan conectado con la "causa-efecto".

"Por eso, se falsea la historia cuando se hace ficción, porque necesitamos lo narrado tenga un comienzo, un desarrollo, un clímax, un desenlace, mientras que lo real, la vida en sí, no tiene planteamiento, nudo y desenlace, sino que es una serie de acontecimientos amontonados en los que, incluso, llega a romperse la ley de causa-efecto", añade. "Es más fácil tomarse licencias creativas que ser completamente fiel a la realidad", continúa el director de 'Colossal' y 'Open Windows'.

"UN ERROR GARRAFAL"

Nominado al Oscar al mejor cortometraje de ficción por '7:35 de la mañana' en 2005, Vigalondo no es ajeno a la polémica generada tras el anuncio de la organización de los Premios Oscar de excluir de la emisión en directo de la entrega de ocho galardones (mejor cortometraje documental, mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje de ficción, mejor sonido, mejor música original, mejor maquillaje y peluquería y mejor montaje). Dos de los nominados españoles, Alberto Mielgo y Alberto Iglesias, candidatos al Oscar al mejor corto de animación y mejor banda sonora, respectivamente, se verán afectados por esta medida.

"Es una vergüenza. Si los Oscar estuvieran condenados a desfallecer, que no digo que lo estén, que conste, pero en el hipotético caso de lo que estuviesen, pues que mueran con la cabeza alta, que no sean víctimas de estos coletazos para ser los MTV Movie Awards o algo que no son los Oscar. Estos premios tienen que ser el baluarte de una celebración de todo lo que hay delante y detrás de las cámaras y la posibilidad de que cualquier cortometrajista que hay en el mundo tenga su momento delante de las cámaras, se produce una magia de la que no se puede prescindir. Es un error garrafal y no van a conseguir lo que estén buscando, sea lo que sea", concluyó.

Creada y escrita por David Jenkins, 'Nuestra bandera significa muerte' está protagonizada por Rhys Darby y Taika Waititi, el cual también es productor ejecutivo de la ficción y dirige el episodio piloto. Completan el reparto Kristian Nairn, Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O'Neill, Vico Ortiz, Leslie Jones, Ewen Bremner, David Fane, Joel Fry, Guz Khan y Matthew Maher.